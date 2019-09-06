В ходе последнего этапа миссии по высадке на поверхность Луны индийского аппарата "Викрам" произошел сбой. Индийская организация космических исследований потеряла связь с аппаратом.

Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»

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