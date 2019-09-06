Космос
Московский КомсомолецИндия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
В ходе последнего этапа миссии по высадке на поверхность Луны индийского аппарата "Викрам" произошел сбой. Индийская организация космических исследований потеряла связь с аппаратом.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика
Самолет с освобожденными украинцами приземлился в Борисполе
Самолёт с пленными украинцами в РФ приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Слово и Дело 06:32
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Общество
Греф: школьные экзамены снижают внутреннюю ответственность человека
Школьные экзамены снижают уровень ответственности человека в будущем. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.
Pravda.Ru 06:00
Происшествия
Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ вчера в 04:47
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Политика
Посольство России на Украине опубликовало фото освобожденных россиян
Посольство России на Украине опубликовало фото граждан, которых Украина передала России в рамках обмена между двумя государствами.
Петербургский дневник 06:27
Авто
Great Wall начала продажи роскошного купе-кроссовера WEY VV7 GT
Сегодня на моторшоу в Чэнду был анонсирован официальный старт продаж серийной версии люксового купеобразного кроссовера WEY VV7 GT от Great Wall.
Новые автомобили вчера в 12:18
Политика
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Политика
Россия и Украина в эти минуты обмениваются заключенными
По словам журналистов, которые работали на месте событий, в автобусах находились украинские заключенные.
Эхо Москвы 04:30
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья в ближайшее время.
Lenta.ru 00:42
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Общество
Дочь принца Уильяма пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси.
Телеканал 360° 05 сентября в 14:16
Политика
Путин заявил о масштабном обмене пленными с Украиной
На пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по поводу обмена пленными вошли в финальную стадию — обмен задержанными «будет крупным и масштабным».
Московский Комсомолец 05 сентября в 05:33
Происшествия
Корреа введен в искусственную кому
Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Теннис
В финале US Open встретятся Медведев и Надаль
Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Российская газета 00:22
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 05 сентября в 06:48
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.
Афиша Daily 04:31
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Футбол
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Шотландии
Пресс-служба сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) показала все, что осталось за кадром.
Спорт-Экспресс 05:02
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Политика
В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости 02:54
Политика
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен
Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Говорит Москва вчера в 12:22
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28