Космос

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИндия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»

В ходе последнего этапа миссии по высадке на поверхность Луны индийского аппарата "Викрам" произошел сбой. Индийская организация космических исследований потеряла связь с аппаратом.
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Индия потеряла связь с аппаратом миссии «Чандраян-2» во время посадки на Луну

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