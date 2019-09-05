Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет Коммерсант. Моди назвал этот шаг «беспрецедентным случаем».

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.

Кино Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров "5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Общество Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

Политика Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.

Политика Путин проводит встречу с Медведчуком на полях ВЭФ Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Происшествия Поезд сошел с рельсов в Японии после столкновения с грузовиком После столкновения с грузовиком головной и еще несколько вагонов поезда сошли с рельс.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.

Общество Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.

Политика Путин пошутил про предельный возраст для президента На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.

Экономика Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Политика Захарова прокомментировала продление санкций против России Отношение официальной Москвы к санкциям ЕС осталось без изменений — в МИД России считают их нелегитимными.

Футбол Глушаков попросил прощения за свои ошибки Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, ныне играющий в Чечне за "Ахмат", опубликовал в социальной сети пост, в котором просит прощения за грязь, окружавшую его на протяжении последних полутора лет.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.

Происшествия Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.

Футбол «Зенит» платит самые большие премиальные в РПЛ Игрокам питерской команды за победу получат по девять тысяч евро (почти 700 тысяч рублей).

Происшествия В Петербурге мужчина обстрелял детский сад В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.