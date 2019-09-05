Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыИндия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока

Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет Коммерсант. Моди назвал этот шаг «беспрецедентным случаем».
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