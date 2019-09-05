Индия решила выделить России кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе V Восточного экономического форума.

Индия предоставит России кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

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