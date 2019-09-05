Экономика
Finam.RuИндия предоставит России кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия решила выделить России кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе V Восточного экономического форума.
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Авто
Geely объявил старт продаж кроссовера Geely Atlas Pro в Китае
На китайском рынке появился новый кроссовер от компании Geely под названием Boyue Pro. Это аналог модификации Atlas Pro.
Тарантас Ньюс 07:52
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Происшествия
СК завел дело после смерти пенсионерки у больницы в Севастополе
Следователи возбудили уголовное дело после смерти пожилой женщины на скамейке у городской больницы, пишут РИА "Новости".
РЕН ТВ 11:48
Политика
Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада
Сербия из-за высокой смертности и демографического спада потеряла в прошлом году население одного среднего города, заявил президент страны Александр Вучич.
РИА Новости 09:47
Экономика
Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию
Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с июлем 2019 года, сообщает Росстат.
Rambler News Service 09:19
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Гаджеты
СМИ узнали о планах Apple переместить Touch ID в экраны новых iPhone
Корпорация Apple планирует вернуть Touch ID (сканер отпечатков пальцев для разблокировки смартфона) в будущие модели iPhone.
РБК 11:25
Общество
Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей
Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.
Газета.Ru 07:06
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости 03:38
Происшествия
В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери
Московский Комсомолец 09:28
Интернет
Информация о пользователях «ВКонтакте», заходящих на PornHub, оказалась общедоступной
Программист из Архангельска Даниил Суворов разработал бота для "ВКонтакте", при помощи которого можно было можно узнать, кто из друзей использовал свою учетную запись для авторизации на PornHub — одном из крупнейших в мире сайтов со "взрослым" видео.
Вести.Хайтек 11:23
Политика
В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной
Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной.
РИА Новости 07:52
Культура
Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун
В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
Фонтанка.Ру 04:46
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала отвечать на вопрос о раке
Ранее ряд СМИ сообщил, что у актрисы рак мозга. Когда Заворотнюк напрямую спросили, правда ли это, она промолчала, сообщает «Лента.ру».
МИР 24 07:01
Происшествия
Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
Lenta.ru 08:14
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:40
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27