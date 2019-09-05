Экономика
PrimaMedia.ruИндия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия готова предоставить кредит в 1 млрд рублей на развитие Дальнего Востока. Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (18+) во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 10:24, Вашингтон
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Общество
В российских ПТУ сократят устаревшие специальности
Минпросвещения подготовило проект приказа о прекращении приема в профессиональные училища по девяти профессиям и 23 специальностям.
Ведомости 10:18
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Интернет
В «ВК» появился бот, который позволяет твоим друзьям узнать, заходишь ли ты на Pornhub
Playboyrussia.com 09:49
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
Политика
Кузнецова рассказала об обнаружении в сирийских тюрьмах детей-россиян
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова во время визита в Сирию обнаружила в тюрьмах страны детей — граждан России.
Известия 09:29
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Происшествия
Тела пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье нашли
Тела двух пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены в кабине воздушного судна на месте падения самолета, которая ушла под землю на глубину более трех метров.
АТВмедиа вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ
Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".
РИА Новости 10:05
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
РБК 03:48
Футбол
Маркизио согласовал контракт с «Монако»
33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».
Sports.ru 09:15
Интернет
Twitter временно отключил возможность публиковать твиты с помощью SMS
Возможность оставлять записи со смартфона с помощью SMS-сообщении временно пропала в социальной сети Twitter.
Телеканал 360° вчера в 18:53
Происшествия
В Донецке снова произошел взрыв
4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Футбол
Бонуччи: случаи проявления расизма есть не только в Италии
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями форварда «Интера» Ромелу Лукаку.
Чемпионат 07:01
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Происшествия
МЧС назвало причину крушения катера у берегов Крыма
РИА Новости 09:21
Общество
В Минпросвещения оценили возможность отказаться от экзаменов
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью».
Lenta.ru 04:29
Политика
Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских военнослужащих
Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Ведомости 09:17
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика
Власти Гонконга могут уступить протестующим
По информации издания, Лэм готовится публично объявить о своем решении во второй половине среды 4 сентября.
Pravda.Ru вчера в 04:13
Культура
Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса»
Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.
VSE42.RU 04:49
Общество
Жена Кокорина ждет досрочного освобождения мужа на курорте
Жена Кокорина ждет УДО мужа на море.
Вести.Ru 08:15
Кино
Андрей Звягинцев снимет фильм о благополучном человеке
Афиша Daily 07:36