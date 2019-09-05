Экономика

iReactoriReactorИндия предоставит кредит 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели выделит кредит в размере 1 миллиарда долларов на развитие российского Дальнего Востока. В настоящее время индийский лидер выступает на Восточном экономическом форуме, который проходит на территории Владивостока.
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