Экономика
Аргументы и ФактыИндия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока
Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет Коммерсант. Моди назвал этот шаг «беспрецедентным случаем».
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Политика
Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ
РИА Новости 08:34
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
13 человек спасли, 14-го все еще разыскивают спасатели. В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер.
Lenta.ru 08:14
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Армия и оружие
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
Военное обозрение 04:37
Экономика
Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники Крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Происшествия
В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего
Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.
Российская газета 07:05
Происшествия
В Донецке снова произошел взрыв
Lenta.ru 07:33
Гаджеты
Дженнифер Бэйли, Apple Pay: у криптовалют большие перспективы
Вице-президент Apple Pay Дженнифер Бэйли в интервью CNN заявила, что платежная компания интересуется цифровым пространством.
РБК 09:00
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
RT на русском 07:39
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Общество
Прием в колледжи по 30 специальностям могут завершить в 2021 году
Проект вносит изменения в отдельные действующие нормативные документы, предписывая завершить прием по ряду устаревших профессий и специальностей с 2021 года.
ТАСС 08:22
Экономика
В Минфине выступили против запрета продажи алкоголя до 21 года
Минфин не согласен с Минздравом и считает, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года не даст положительного эффекта.
РБК 08:54
Культура
AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Гаджеты
Continental создал интегрированную платформу для кокпита
Концерн Continental представит на международном автосалоне во Франкфурте свою новую разработку – интегрированную внутреннюю платформу (IIP) для автомобильного "кокпита" будущего.
Движок 07:39
Экономика
Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
Газета.Ru 09:18
Политика
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Экономика
В МЭР назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
«Совершенно секретно»: В министерстве экономического развития назвали два условия, при которых в РФ перейдут на четырехдневную рабочую неделю.
Совершенно секретно вчера в 04:13
Транспорт
Собянин открыл развязку на пересечении МКАД и ул. Генерала Дорохова
В Москве в четверг после реконструкции почти на полгода раньше запланированного срока открылась транспортная развязка на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова.
ТВ Центр 05:08
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика
Васильева отказалась отменять школьные экзамены по предложению Грефа
Министр просвещения Ольга Васильева высказалась против отмены школьных экзаменов.
Интерфакс 06:37
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Армия и оружие
Сирийские боевики сообщили об убийстве российских спецназовцев
Сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения», которые поддерживаются Турцией, сообщили об убийстве нескольких российских спецназовцев в провинции Идлиб.
Lenta.ru 08:13
Происшествия
На Ставрополье нашли тела пилотов разбившегося Су-25
Ранее Минобороны сообщило, что штурмовик Су-25 разбился в Ставропольском крае в 20 километрах южнее населённого пункта Чернолесское.
Говорит Москва вчера в 05:30
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
Трое рабочих находятся под завалами, по уточненным данным, обрушившегося заброшенного пятиэтажного здания в Московской области, есть угроза обрушения других конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 09:14
Общество
Французский суд разрешил петуху Морису петь по утрам
"Петух Морис сможет продолжать петь на острове Олерон!" - сообщил ведущий утреннего шоу на местном радио Alouette Николя Мезиль.
ТАСС 07:47
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42