Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыИндия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока

Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет Коммерсант. Моди назвал этот шаг «беспрецедентным случаем».
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Индия даст России кредит в размере одного миллиарда долларов на развитие Дальнего Востока

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