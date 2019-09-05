Политика
RT на русскомИндия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Футбол
Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами
Чемпионат вчера в 16:50
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
Общество
В Госдуме оценили заявление Грефа об отмене школьных экзаменов
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа, который предложил отменить экзамены в школах, а также указал, что они отбивают желание учиться.
Газета.Ru 05:33
Политика
Джузеппе Конте сформировал новое правительство Италии
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вновь возглавивший кабмин страны, сформировал новое правительство.
РБК вчера в 10:43
Политика
Путин предлагал Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие.
Life.ru 06:18
Футбол
Форлан назвал преимущество «Атлетико» над «Барселоной» и «Реалом»
Разрыв с "Реалом" и "Барсой" стал меньше. Игроки, которые творят историю "Реала" и "Барселоны", тоже стареют.
Газета.Ru 00:14
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Происшествия
В Новосибирске заведено дело из-за избиения росгвардейцем прохожего
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ) сотрудником Росгвардии.
Аргументы и Факты 05:48
Авто
Гибридная модель Ford Police Interceptor 2020 экономичнее предыдущей
Компания утверждает, что гибридный полицейский внедорожник поможет снизить эксплуатационные расходы, поскольку модель на 41% экономичнее полицейских автомобилей предыдущего поколения.
ГЛАС.RU вчера в 17:02
Киберспорт
Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere
Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Политика
Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину
Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс вчера в 06:13
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес
Бородина осудила девушек с нарощенными волосами
Ведущая назвала главный минус процедуры Во время одного из недавних эфиров в "Инстаграме" Ксения Бородина заявила, что на днях подстригла свои волосы.
WomanHit.ru вчера в 13:10