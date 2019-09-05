Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

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