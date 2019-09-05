Политика
RT на русскомИндия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Политика
Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17
Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.
RT на русском 05:15
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:47
Гаджеты
Acer представил геймерское кресло за 14 000 долларов
Вести.Хайтек 02:27
Общество
Скворцова не исключила переход на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю может быть воплощен в жизнь.
iReactor 02:27
Политика
Путин предложил увеличить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке
Создать медицинский кластер на Дальнем Востоке и удвоить выплаты для врачей и учителей, приехавших в регион по программе "Земский доктор" и "Сельский учитель", предложил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Российская газета 04:01
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Политика
Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
Известия 04:49
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru вчера в 10:59
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Кино
Андрей Звягинцев запланировал съёмки нового фильма на 2020 год
Говорит Москва 05:35
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Экономика
В России вырастут цены на продукты из-за новых штрафов
Производители продуктов питания предупредили о возможном росте цен из-за новых штрафов.
9111.ru 03:50
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Общество
Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
РИА Новости 03:35
Общество
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом. Проект государственного доклада опубликован на сайте ведомства.
Вести ФМ вчера в 02:30
Здоровье
Назван явный признак скорого инфаркта
Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Футбол
Глушаков рассказал, как Каррера стал главным тренером «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как итальянский специалист Массимо Каррера стал главным тренером красно-белых.
Чемпионат 02:10
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Политика
Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.
РБК 03:40
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Здоровье
Более 100 жителей Подмосковья пострадали от укусов гадюк
Соловей.инфо 04:49