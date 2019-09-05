Экономика
PrimaMedia.ruИндия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия готова предоставить кредит в 1 млрд рублей на развитие Дальнего Востока. Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (18+) во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
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Прогулочный катер затонул в Крыму
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Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
Интернет
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Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
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Свободная Пресса вчера в 12:15
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Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Футбол
ЦСКА огласил заявку на Лигу Европы
ЦСКА сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.
Чемпионат 10:29
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
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Интерфакс вчера в 23:42
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В Сирии погибли трое российских офицеров
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Lenta.ru 09:36
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Медведчук обсудил с Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
ТАСС 07:38
Армия и оружие
В США анонсировали испытание баллистической ракеты средней дальности
США намерены до конца года провести испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
ФАН вчера в 19:35
Происшествия
В Донецке снова произошел взрыв
Lenta.ru 07:33
Политика
Борис Джонсон потерял контроль над процессом Brexit
Британские законодатели взяли под контроль парламентскую повестку дня, приняв законопроект о запрете Brexit без сделки и сорвав план премьер-министра Бориса Джонсона относительно досрочных выборов, сообщает CNBC.
Вести.Финанс 08:04
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
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Политика
Минтранс предложил передать техосмотр официальным дилерам
Министерство транспорта России исключает возможность вернуть независимым частным предприятиям функцию по проведению техосмотра автомобилей и предлагает передать её официальным дилерам, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.
Парламентская газета 08:45
Космос
В Самаре пройдёт фестиваль студентов «Мы - будущее России»
7 сентября в Самаре на ул. Куйбышева (в границах ул. Красноармейской и ул. Венцека) состоится фестиваль студентов «Мы - будущее России».
НИА Самара вчера в 02:16
Авто
Volkswagen представил обновленный Teramont
На открывшемся международном автосалоне в Чэнду компания Volkswagen официально представила обновленную версию большого кроссовера Teramont.
Новые автомобили вчера в 20:35
Здоровье
Назван признак скорого инфаркта
Серьезным фактором риска, приводящим к инфаркту миокарда является избыточная масса в подростковом возрасте.
Российская газета 04:56
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ
Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".
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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Общество
Жена Кокорина ждет досрочного освобождения мужа на курорте
Жена Кокорина ждет УДО мужа на море.
Вести.Ru 08:15
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Баскетбол
Сборная Греции вышла во второй групповой этап Кубка мира
Сборная Греции по баскетболу победила команду Новой Зеландии и гарантировала себе место во втором групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.
РИА Новости 10:20
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Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
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