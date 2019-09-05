Экономика
Аргументы и ФактыИндия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока
Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет Коммерсант. Моди назвал этот шаг «беспрецедентным случаем».
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Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.
РБК 14:31
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Происшествия
СК завел дело после смерти пенсионерки у больницы в Севастополе
Следователи возбудили уголовное дело после смерти пожилой женщины на скамейке у городской больницы, пишет РИА "Новости".
РЕН ТВ 11:48
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Единоборства
Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей
Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
Чемпионат 12:31
Футбол
Футболист Фернандеш вошел в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш включен в заявку "Краснодара" для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20.
ТАСС 11:34
Общество
На Кубани ожидаются ливни, гроза с градом и смерчи
В регионе 5 сентября в ближайшие 6-8 часов, ночью, утром и до конца суток 6 сентября ожидается ливень, гроза с градом, шквалистое усиление ветра до 20-22 м / с. В акватории Черного моря от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей.
Кубань 24 10:35
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Экономика
Парфенчиков доложил Медведеву о ситуации в Карелии
Артур Парфенчиков на сегодняшней встрече рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву о достигнутых результатах в разных областях социально-экономической сферы и реализации национальных проектов на территории республики, а также о вопросах, требующих решения в сжатые сроки.
Петрозаводск говорит 13:18
Политика
Мутко раскритиковал Орешкина за работу с жителями Тулуна
Заместитель председателя правительства Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
РИА Новости 12:16
Космос
Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн
Телеканал 360° 13:58
Музыка
Фредди Меркьюри сегодня могло бы исполниться 73 года
В четверг, 5 сентября, свой 73-й день рождения мог бы отметить музыкант Фредди Меркьюри.
Актуальные Новости 01:41
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Футбол
Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Армия и оружие
Тайную базу спецназа США обнаружили у российских границ
РЕН ТВ вчера в 15:31
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Армия и оружие
Боевики заявили об убийстве российских спецназовцев в Сирии
Как пишет интернет-газета со ссылкой на боевиков из «Национального фронта освобождения», поддерживаемых Турцией, несколько человек из российского спецназа были убиты или ранены на этой неделе при попытке проникнуть в тыл противника в городе Ааджаз на востоке мухафазы Идлиб.
Красная весна 10:06
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Политика
В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве
Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".
Pravda.Ru 13:04
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вторжения на Украину
Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что во время учений «Кавказ-2020» Россия будет отрабатывать вторжение на Украину.
Lenta.ru 08:40