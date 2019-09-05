Политика

PrimaMedia.ruPrimaMedia.ruИндия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия готова предоставить кредит в 1 млрд рублей на развитие Дальнего Востока. Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (18+) во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
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