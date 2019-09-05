Политика
PrimaMedia.ruИндия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия готова предоставить кредит в 1 млрд рублей на развитие Дальнего Востока. Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (18+) во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Политика
Путин пообещал, что вопрос обмена заключенными с Украиной решат в ближайшее время
Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктором Медведчуком.
Взгляд.ру 07:15
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Происшествия
В США женщина после огромного выигрыша в лотерею начала грабить дома
Пара орудовала в штате с начала июля и совершила более 10 краж со взломом. Они всегда проникали в дома днём, когда хозяев не было.
Газета Кемерова 06:34
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика
Путин призвал молодежь тратить энергию на созидание
Журналист, обращаясь к главе государства, заявил, что в России разная молодежь: «Есть разная молодежь, есть молодежь в «Сириусе», есть которая в АСИ, есть та, которая по субботам выходила на улицы в последнее время».
ФАН 06:48
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Авто
За две недели до премьеры Hyundai полностью раскрыл новый хэтч HB20
Тизер хэтчбека HB20 следующей генерации Hyundai опубликовал на этой неделе, и заодно раскрыл дату официальной премьеры – 16 сентября.
FormaCar 04:50
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold поступил в продажу
The GEEK 02:42
Политика
Путин заявил о неизбежной нормализации отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что нормализация отношений с Украиной в исторической перспективе неизбежна.
Rambler News Service 05:45
Экономика
Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября
Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru вчера в 01:23
Армия и оружие
Конец ДРСМД: США шантажируют Кремль ракетами средней дальности
Свободная Пресса 06:43
Авто
Стали известны цены на Lada Granta Drive Active
АвтоВАЗ начинает прием заявок на новую модификацию Lada Granta — седана в версии Drive Active. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
REGNUM 06:06
Футбол
Бертолаччи может перейти в «Аталанту»
Полузащитник Андреа Бертолаччи может стать игроком «Аталанты», сообщают итальянские СМИ.
Спорт-Экспресс 05:59
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Технологии
В 5 городах Германии заработал 5G
Чтобы пользователи смогли оценить 5G, Deutsche Telekom запустила в продажу Samsung Galaxy 5G и Galaxy Note 10+ 5G, а также Huawei Mate 20X 5G и домашний интернет - HTC 5G Hub.
IT-World 05:37
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34