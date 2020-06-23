Армия и оружие

Вести.RuВести.RuИндия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вооруженные силы Индии просят ускорить процесс передачи зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Переговоры будет вести министр обороны страны Раджнатх Сингх, который приехал в Москву для участия в Параде Победы.
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Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вести.Ru09:36

СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400

РИА Новости09:10

Bloomberg: Индия намерена ускорить поставки С-400 из РФ из-за обострения на границе с КНР

ТАСС05:31

Индия намерена ускорить поставки С-400 из РФ из-за обострения на границе с КНР - Bloomberg

Независимая газета05:32

Индия просит Россию ускорить поставки С-400 для войны с Китаем

News.ruвчера в 13:11

Индия просит Россию ускорить поставки С-400 для подготовки к войне с Китаем и Пакистаном

Политическая Экспертизавчера в 07:04

Индии срочно нужны российские С-400

Украина.рувчера в 05:08
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Общество

Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
РБК 10:49
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Общество

В Ялте приняли присягу дворники

Крымская газета 05:57
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Новый мод для The Witcher 3 добавляет в игру 10 пистолетов

Мод называется просто Firearms и добавляет в игре 10 моделей пистолетов, 7 типов амуниции трех тиров.
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Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым

Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
iReactor 04:02
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Политика

Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
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Происшествия

В Воронежской области 2 сотрудников ГИБДД уволили за утрату доверия

Начальника и инспектора межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД № 7 ГУ МВД России по Воронежской области, располагающегося в Лисках, уволили за грубые нарушения антикоррупционного законодательства.
Обозреватель Врн 07:42
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Происшествия

В больнице Севастополя разгромил палату пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным коронавирусом ночью устроил погром в палате инфекционной больницы Севастополя, сообщила в понедельник пресс-служба правительства города.
ТАСС вчера в 11:35
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Шоу-бизнес

Ангелина Вовк рассказала о перенесенной клинической смерти

Pravda.Ru 07:34
Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Общество

Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

RT на русском 09:38
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Политика

Владимир Путин: Прямая поддержка людей, вложения – залог устойчивого и динамичного роста экономики

В ходе обращения к россиянам президент страны Владимир Путин заявил, что острой проблемой сегодня остаётся безработица, но эта ситуация преодолима при помощи мер поддержки людей, столкнувшихся с безработицей в период Covid-19.
Online47.ru 10:25
Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
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Политика

Путин рассказал о разработке вакцины от коронавируса

Над созданием вакцины против коронавируса работают 14 федеральных научных центров, клинические испытания уже начались.
Lenta.ru 10:25
2
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
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Футбол

РФС оштрафовал ЦСКА за оскорбление фанатами игрока «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за «дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника».
RT на русском 10:54
Общество

Всероссийскую перепись населения предложили перенести на полгода

Всероссийская перепись населения вместо октября этого года может пройти в апреле 2021-го, этот срок обозначен в проекте постановления Минэкономразвития и Росстата, который был направлен в другие ведомства.
РБК 09:57
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
5K
Политика

Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Кино

Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине

Би-порт вчера в 09:30
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Политика

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

РИА Новости вчера в 19:56
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Политика

Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17

Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
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Футбол

Наставник ЦСКА Гончаренко подал в отставку

Ореанда-Новости 21 июня в 11:54
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