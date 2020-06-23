Армия и оружие
Вести.RuИндия просит скорее передать ей российские «Триумфы»
Вооруженные силы Индии просят ускорить процесс передачи зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Переговоры будет вести министр обороны страны Раджнатх Сингх, который приехал в Москву для участия в Параде Победы.
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Индия намерена ускорить поставки С-400 из РФ из-за обострения на границе с КНР - Bloomberg
Независимая газета05:32
Индия просит Россию ускорить поставки С-400 для подготовки к войне с Китаем и Пакистаном
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
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Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
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Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы
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РФС оштрафовал ЦСКА за оскорбление фанатами игрока «Зенита»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за «дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника».
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Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
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Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине
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Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
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Наставник ЦСКА Гончаренко подал в отставку
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