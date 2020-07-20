Энергетика

Газета.RuГазета.RuИндия рассчитывает хранить сырую нефть в США

Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США. Об этом информирует агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.
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Индия захотела хранить нефть в США

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Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США

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В Индии рассказали о планах хранить сырую нефть в США

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СМИ: Индия планирует хранить сырую нефть в США

ТАСС02:15
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
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Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр

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Стена и кровля геологического балка на прицепе КАМАЗа сгорели на 13-м километре в Магадане

По прибытии на место пожарные обнаружили загорание геологического балка, находящегося на прицепе к КАМАЗу.
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Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

Источник «Известий» в крупном российском аэропортовом холдинге объяснил, что на первом этапе международные полеты будут выполняться именно из этих городов, которые до полного возобновления авиасообщения станут внутригосударственными хабами.
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Мирослава Карпович зрителям запомнилась, прежде всего, по роли Маши Васнецовой из «Папиных дочек».
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Утверждается, что меню «Пуск» может получить закруглённые углы в некоторых элементах.
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Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
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Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
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Ген мужского бесплодия обнаружили ученые

Ученые утверждают, что существует высокая степень достоверности взаимосвязи мутации с мужским бесплодием.
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При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
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Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

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Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
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Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
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«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
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Акции втягиваются в конкуренцию

Биржи расширяют борьбу за клиентов Вслед за Московской биржей, которая объявила о запуске в августе торгов иностранными бумагами, прежде специализировавшаяся на них Санкт-Петербургская биржа обещает начать торговать российскими акциями.
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