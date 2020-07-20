Энергетика
Газета.RuИндия рассчитывает хранить сырую нефть в США
Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США. Об этом информирует агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.
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Политика
Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ 09:56
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Футбол
Бывший судья РПЛ разъяснил момент с пенальти в ворота «Спартака»
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
BetOn вчера в 12:17
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
РИА Новости 05:57
Здоровье
«Лежу целыми днями и реву». Петербуржцы называют последствия заражения коронавирусом «ковидным синдромом»
Ирина Прокофьева рассказала «Доктору Питеру», с какими последствиями коронавируса ей пришлось столкнуться.
Доктор Питер 08:19
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:27
Политика
МИД Канады сообщил о передаче в Париж самописцев украинского Boeing
«Черные ящики» украинского Boeing 737, сбитого в январе текущего года иранскими военными по ошибке над Тегераном, были доставлены в Париж.
РБК вчера в 21:52
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Политика
Британия опубликует доклад о России 21 июля
Британский комитет по службам разведки и безопасности опубликует во вторник, 21 июля, доклад о «вмешательстве России».
RT на русском 10:37
Общество
Handelsblatt: топ-менеджер скандальной Wirecard скрылся в России
Издание ссылается на анонимные источники и сообщает о том, что скандально известный Марсалек якобы находится под наблюдением российской военной разведки.
REGNUM 05:20
Общество
К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг
Вечерние Ведомости 07:12
Общество
Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей
Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ 08:11
Политика
Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям
В соответствии с поправками теперь в особом порядке могут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести.
РБК 10:49
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело 03:01
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
Политика
Путин обсудил с вице-премьером Борисовым ситуацию в ОПК
Вице-премьер Борисов доложил Путину о завершении детального обследования состояния комплекса «Морской старт», который был приобретен компанией S7.
REGNUM 10:54
Политика
ПАСЕ отказалась от наблюдения за выборами в Белоруссии
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась наблюдать за предстоящими 9 августа президентскими выборами в Белоруссии, несмотря на приглашение Минска.
Известия 10:37
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Политика
Экс-депутат Рады: Украина сознательно отказалась от Донбасса
Украина сознательно отказалась от Донбасса, чтобы не платить деньги жителям ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 07:45
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22