Энергетика

Газета.RuГазета.RuИндия рассчитывает хранить сырую нефть в США

Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США. Об этом информирует агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Индия захотела хранить нефть в США

Lenta.ru10:04

СМИ: Индия собираются хранить сырую нефть в США

Московский Комсомолец02:38

В Индии рассказали о планах хранить сырую нефть в США

REGNUM03:56

Индия хочет хранить свою нефть в США

Аргументы и Факты03:47

Индия планирует хранить сырую нефть в США

ГЛАС.RU03:37

Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США

Газета.Ru04:21

СМИ: Индия планирует хранить сырую нефть в США

ТАСС02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика

США вводят визовые санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:12
267
Кино

Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»

Компания Disney выбрала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel.
News.ru 03:58
1
Экономика

Названы последствия деноминации рубля для России

Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
ToDay News Ufa 07:54
16
Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

RT на русском 10:51
Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 16 августа

«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлён до 16 августа», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 10:55
7
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
1,6K
Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
405
Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
337
Политика

Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту

URA.Ru 09:45
18
Киберспорт

Количество игроков в Sea of Thieves достигло 15 миллионов

CyberSport.ru 10:15
Экономика

ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра

ФАС России предлагает перейти от установления предельных цен на проведение техосмотра (ТО) легковых автомобилей в регионах РФ к свободным ценам.
Интерфакс 08:21
Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
108
Армия и оружие

Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 02:29
54
Авто

Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке

Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
152
Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

УФ-лучи эффективно и быстро уничтожают коронавирус, заявляют итальянские ученые.
Газета.Ru 06:16
74
Шоу-бизнес

Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа

Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
32
Общество

Shadow Warrior 3 пояснит, чем закончилась Shadow Warrior 2

События Shadow Warrior 3 начинаются через некоторое время после финала Shadow Warrior 2 — заодно мы узнаем, что точно приключилось с Ло Вангом.
Игромания.ру 18 июля в 12:11
1
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

В сети активно обсуждаю конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
CT news 07:20
2,5K
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
115
Автоспорт

Хэмилтон хочет, чтобы Квят встал на колено

Pravda.Ru 10:40
10
Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Газета.Ru 11:08
1
Футбол

Глушаков одобрил поступок Ещенко после матча с «Зенитом»

Metaratings 11:01
1
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
108
Шоу-бизнес

Джонни Депп представил суду новые доказательства измен Эмбер Херд

Джонни Депп представил Высокому лондонскому суду новые доказательства измен Эмбер Херд.
Актуальные Новости 01:26
Экономика

Путин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей.
Известия 10:12
4
Политика

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были проплачены

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске были оплачены командой Фургала.
URA.Ru 06:33
238
Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
96
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
2,2K
Политика

Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям — например, крупное мошенничество и злоупотребление полномочиями.
Коммерсантъ 11:02
2
Энергетика

Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru 08:44
32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное