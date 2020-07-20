Энергетика
Газета.RuИндия рассчитывает хранить сырую нефть в США
Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США. Об этом информирует агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.
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Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
По информации, у пары родился второй сын.
NewInform 03:06
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Наука
Респираторный препарат снижает на 79% риск тяжёлой формы COVID-19
ToDay News Ufa 10:58
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Киберспорт
VP.Prodigy заменит Virtus.pro на OGA Dota PIT
Молодежный состав Virtus.pro по Dota 2 заменит основной во втором сезоне лиги OGA Dota PIT.
Cyber.sports.ru 12:06
Кино
Названы стартовые сборы сиквела «Поезда в Пусан»
В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что названы стартовые сборы сиквела "Поезда в Пусан".
Piter.tv 04:31
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета 18 июля в 10:58
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Кино
Фанаты Ghost of Tsushima заменили главного героя на Тома Круза
CyberSport.ru 05:22
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург 17 июля в 14:22
Наука
Ученые обнаружили путь отключения наркозависимости
В новом исследовании, опубликованном в журнале Neuron, ученые из Шэньчжэньского Института (Shenzhen Institutes) прервали мозговой путь, ответственный за ассоциированные с морфином воспоминания у мышей, то есть «стирание» ассоциированной с наркотиками памяти из мозга.
МКБ-11 вчера в 08:57
Экономика
В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса
Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 17 июля в 07:26
Автоспорт
Хэмилтон хочет, чтобы Квят встал на колено
Pravda.Ru 10:40
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Спорт
Первый канал покажет 1 августа церемонии открытия и закрытия ОИ-1980
Первый канал покажет 1 августа церемонии открытия и закрытия Олимпиады 1980 года в Москве, кроме того, в эфире будут документальные фильмы о памятном событии, говорится в анонсе вещателя.
РИА Новости 12:29
Общество
В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус
Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров.
REGNUM 07:03
Игры
Переход на Unreal Engine 5 сделает игры значительно «тяжелее»
Переход игры на движок Unreal Engine 5 сделает их существенно «тяжелее». Разработчики игр сообщили о ключевых особенностях нового продукта.
Дни24 09:53
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Здоровье
Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно
Учеными названы три признака того, что коронавирус был перенесен «на ногах».
Соловей.Инфо 09:44
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области
Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
КП - Псков 07:25
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Наука
В России нашли способ удешевить системы квантового шифрования
Спрос на системы квантового распределения ключей шифрования растет постоянно.
Индикатор 05:50
Общество
Жириновский направил Фургалу телеграмму о митингах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправил находящемуся в СИЗО губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу телеграмму, в которой, судя по всему, известил о проходящих в регионе митингах.
Национальная служба новостей 07:46