Энергетика
Газета.RuИндия рассчитывает хранить сырую нефть в США
Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США. Об этом информирует агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.
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Здоровье
Профильный комитет ЗС рекомендовал принять во втором чтении законопроект о выплатах на детей в возрасте от 16 до 18 лет
Иркутская область, НИА-Байкал – Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовал принять во втором чтении проект закона, предусматривающий единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
НИА-Байкал 03:32
Происшествия
Фонтан горячей воды повредил автомобили в Барнауле
Последствия аварии на теплосетях в Барнауле Цитата из видео По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла.
REGNUM 04:06
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Финансы
Что делать, если мошенники оформили на вас кредит
Если человек зашел на какой-то сайт в интернете и сообщил исчерпывающие данные о себе, то существует огромная вероятность того, что ими могут завладеть мошенники.
ИА Клерк.Ру 02:58
Гаджеты
AMD сравнила видеокарты Navi с аналогами от NVIDIA
Чемпионат вчера в 11:06
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Кино
Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
News.ru 18 июля в 07:19
Общество
Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин
Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06
Финансы
Число фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тыс
Количество фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тысяч организаций, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.
ПРАЙМ 04:41
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
Экономика
Радий Хабиров заявил об оживлении в экономике Башкирии
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что индекс промышленного производства за минувшие полгода в республике составил 98,9%. При этом в июне наблюдается рост по отношению к маю на 0,2%. «Мы воспринимаем это как оживление нашей экономики и большого проседания у нас нет, несмотря на предыдущие сложные месяцы», – сказал глава РБ.
UfaTime.ru 01:29
Гаджеты
Android-аналог системы AirDrop компания Google покажет уже в августе
Компания Google находится на завершающей стадии тестирования системы Nearby Share, которая, как и «яблочная» AirDrop, позволяет обмениваться файлами находящимся рядом гаджетам.
Faktom вчера в 11:21
Гаджеты
Смартфон Galaxy M31 от Samsung поступит в продажу 30 июля
Samsung собирается презентовать Galaxy M31 уже 30 июля, на неделю раньше, чем планировалось.
RuNews24.ru 02:44
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Финансы
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
Армия и оружие
Защитники ЛНР ответили на огонь ВСУ: один боевик ранен, один ликвидирован
Донбасс © ИА Красная Весна Боевики ВСУ выпустили по населенному пункту десять мин. "Адекватными действиями наших защитников огневая активность противника была своевременно пресечена, потери составили: один оккупант уничтожен, один ранен, выведен из строя 120-мм миномёт", — говорится в заявлении.
REGNUM вчера в 04:07
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Футбол
Федотов раскритиковал VAR за неназначенный пенальти на Соболеве
RT на русском вчера в 13:47