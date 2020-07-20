Энергетика

Газета.RuГазета.RuИндия рассчитывает хранить сырую нефть в США

Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США. Об этом информирует агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.
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Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США

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СМИ: Индия планирует хранить сырую нефть в США

ТАСС02:15
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Профильный комитет ЗС рекомендовал принять во втором чтении законопроект о выплатах на детей в возрасте от 16 до 18 лет

Иркутская область, НИА-Байкал – Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовал принять во втором чтении проект закона, предусматривающий единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
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Последствия аварии на теплосетях в Барнауле Цитата из видео По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла.
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Если человек зашел на какой-то сайт в интернете и сообщил исчерпывающие данные о себе, то существует огромная вероятность того, что ими могут завладеть мошенники.
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В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин

Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
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Число фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тыс

Количество фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тысяч организаций, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.
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СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
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В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

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Экономика

Радий Хабиров заявил об оживлении в экономике Башкирии

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что индекс промышленного производства за минувшие полгода в республике составил 98,9%. При этом в июне наблюдается рост по отношению к маю на 0,2%. «Мы воспринимаем это как оживление нашей экономики и большого проседания у нас нет, несмотря на предыдущие сложные месяцы», – сказал глава РБ.
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Компания Google находится на завершающей стадии тестирования системы Nearby Share, которая, как и «яблочная» AirDrop, позволяет обмениваться файлами находящимся рядом гаджетам.
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National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России

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Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

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