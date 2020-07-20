Энергетика
Газета.RuИндия рассчитывает хранить сырую нефть в США
Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США. Об этом информирует агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.
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Гаджеты
Redmi анонсировала беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Redmi анонсировала обновлённые беспроводные наушники AirDots 2. Они способны проработать до 4 часов на одном заряде и 12 часов с зарядным кейсом.
The GEEK 04:47
Игры
Sony не планирует отправить в отставку PlayStation 4 к Рождеству
Sony не планирует отправить в отставку консоль PlayStation 4 к Рождеству.
Актуальные Новости вчера в 10:28
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Кино
Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
News.ru 18 июля в 07:19
Происшествия
Тело преподавателя ВГИКа с ножевыми ранениями нашли в Москве
Тело преподавательницы Всероссийского института кинематографии (ВГИК) 90-летней Иды Щур с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Кутузовском проспекте в Москве.
Известия 04:31
Происшествия
Выброс опасного для здоровья вещества «одорант» произошел на Украине
Выброс токсичного и опасного для здоровья вещества одорант произошел в Сумах. Эвакуация местных жителей не проводилась.
NewInform 04:10
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
RT на русском 03:28
Футбол
Эмери в ближайшее время возглавит «Вильярреал»
Soccer.ru 02:34
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что президента не госпитализировали
Слухи о экстренной госпитализации президента Белоруссии появились накануне. СМИ сообщали о гипертоническом кризе у Александра Лукашенко.
Свободная Пресса вчера в 22:28
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ
Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru 01:13
Общество
В России за сутки выявили 5940 случаев заражения коронавирусом
Всего с начала эпидемии в стране выявили 777 486 случаев, из них 553 602 человек уже поправились, 12 427 скончались.
РИА Новости 04:30
Здоровье
В Бурятии на севере Байкала весь общепит закрыли на две недели
В городе Северобайкальск в Бурятии на две недели закрыли все заведения общепита. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 02:56
Армия и оружие
Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии
Комсомольская правда 18 июля в 12:10
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Интерфакс-Спорт вчера в 13:28
Финансы
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Здоровье
Мясников опроверг слухи о вреде кофе
Информацию о вреде кофе развеял главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Политика Сегодня 18 июля в 13:01
Футбол
Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 17 июля в 04:10
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета 18 июля в 10:58
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Шоу-бизнес
Девятилетняя дочь Богомолова показала фото обнаженной матери
В подписи к посту бывшая супруга режиссера Константина Богомолова отметила, что фотография была сделана ее девятилетней наследницей.
VSE42.RU 04:02
Футбол
Уткин: «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит»
В конце концов «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит».
Нева Спорт 03:23