Энергетика

Газета.RuГазета.RuИндия рассчитывает хранить сырую нефть в США

Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США. Об этом информирует агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.
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Индия собирается хранить сырую нефть в США

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Газета.Ru04:21

СМИ: Индия планирует хранить сырую нефть в США

ТАСС02:15
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Выброс токсичного и опасного для здоровья вещества одорант произошел в Сумах. Эвакуация местных жителей не проводилась.
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Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что президента не госпитализировали

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Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
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Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

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