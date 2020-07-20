Энергетика

Газета.RuГазета.RuИндия рассчитывает хранить сырую нефть в США

Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США. Об этом информирует агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.
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Индия хочет хранить сырую нефть в США

ПРАЙМ05:10

СМИ: Индия собираются хранить сырую нефть в США

Московский Комсомолец02:38

В Индии рассказали о планах хранить сырую нефть в США

REGNUM03:56

Индия хочет хранить свою нефть в США

Аргументы и Факты03:47

Индия планирует хранить сырую нефть в США

ГЛАС.RU03:37

Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США

Газета.Ru04:21

СМИ: Индия планирует хранить сырую нефть в США

ТАСС02:15
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Политика

Вышедший из колонии вор в законе Паштет пообещал навести порядок в Белоруссии

В Белоруссии недавно освободившийся из колонии 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как вор в законе Паштет, пообещал навести порядок в теневом секторе государства.
Lenta.ru 05:43
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Экономика

Ставропольские бизнесмены получат субсидию на борьбу с Covid-19

Размер компенсации затрат на борьбу с инфекцией составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы.
Победа 26 17 июля в 06:24
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Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Армия и оружие

В США увидели в Сирии крымских дельфинов-разведчиков

По мнению автора, на базе могут располагаться не дельфины, а тюлени, однако последнее считается маловероятным.
Lenta.ru 06:11
Общество

Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
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Происшествия

Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

ТАСС 06:09
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
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Шоу-бизнес

Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным

Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Политика

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала

В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:58
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Evo-rus.com 02:12
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Политика

В Польше сообщили о задержании экс-директора «Укравтодора»

По подозрению в коррупции задержан Славомир Новак – бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши и экс-директор украинского предприятия "Укравтодор", сообщила генпрокуратура Польши.
Радио Sputnik 05:25
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Общество

В Москве в 7 раз снизилось число обращений за пособиями по безработице

В Москве резко снизилось количество обращений за пособиями по безработице – почти в 7 раз, до 1,2-1,5 тысячи в день, сообщили в пресс-службе столичной администрации.
Вести.Ru 03:47
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Футбол

«Боруссия» заключила контракт с 17-летним Беллингемом

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем подписал контракт с дортмундской «Боруссией».
Спорт-Экспресс 05:32
Футбол

«Локомотив» добыл прямую путевку в Лигу чемпионов

Московский клуб обыграл краснодарцев со счетом 2:0. Таким образом, команда досрочно заработала себе место в Лиге чемпионов.
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Технологии

Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки

Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки.
UfaTime.ru 02:59
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Происшествия

Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС вчера в 16:53
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Политика

Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании

Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
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Футбол

«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Интерфакс-Спорт вчера в 13:28
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Футбол

Фанаты «Спартака» выступили за отставку главы РФС

Объединение фанатов московского "Спартака" "Фратрия" опубликовало заявление по итогам матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 06:22
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
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Армия и оружие

В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм

ТАСС 01:15
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Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
Lenta.ru 05:45
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
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