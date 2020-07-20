Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США. Об этом информирует агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.

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Армия и оружие В США увидели в Сирии крымских дельфинов-разведчиков По мнению автора, на базе могут располагаться не дельфины, а тюлени, однако последнее считается маловероятным.

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Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,3K

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Футбол Фанаты «Спартака» выступили за отставку главы РФС Объединение фанатов московского "Спартака" "Фратрия" опубликовало заявление по итогам матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".