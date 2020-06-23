Политика

Lenta.ruLenta.ruИндия решила надавить на Россию ради C-400

Газета The Economic Times подчеркивает, что индийская сторона решила надавить на Россию, чтобы ускорить поставки: поставки ЗРК в Индию якобы объединили с поставками в другие страны. Вероятно, Сингх попросит разделить их, чтобы С-400 как можно быстрее прибыли в страну.
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