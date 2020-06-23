Политика
Lenta.ruИндия решила надавить на Россию ради C-400
Газета The Economic Times подчеркивает, что индийская сторона решила надавить на Россию, чтобы ускорить поставки: поставки ЗРК в Индию якобы объединили с поставками в другие страны. Вероятно, Сингх попросит разделить их, чтобы С-400 как можно быстрее прибыли в страну.
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Индия просит Россию ускорить поставки С-400 для подготовки к войне с Китаем и Пакистаном
Политическая Экспертизавчера в 07:04
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Футбол
«Ювентус» и «Барселона» договорились о трансфере Артура за 80 млн евро
Продолжаются переговоры по трансферу хавбека туринцев Миралема Пьянича в «Барселону». «Ювентус» оценивает боснийца в 70 миллионов евро.
ODDS.ru 11:24
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Происшествия
В центре Москвы задержали участников несогласованной акции
Известия вчера в 14:22
Общество
Жителей европейской части России предупредили о жаре
В Москве и западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
Политика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском 13:25
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Политика
Путин подписал указ о госнаградах для медиков и учёных
Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.
RT на русском 13:23
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Энергетика
Нефть подорожала до $40. Что дальше
На фоне роста цен на нефть до $40 некоторые аналитики прогнозируют формирование бычьего тренда в ближайшей перспективе.
Profinance.ru 05:34
Экономика
Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
РБК 12:42
Общество
Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Компания 10:29
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Общество
Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности
Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27
Политика
Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM 12:09
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело 04:34
Общество
Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
Политика
Левченко попросил Путина пустить его на выборы иркутского губернатора
Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года.
Тайга.инфо 00:55