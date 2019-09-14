с чего всё началось

Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300. Их планируют предлагать местным авиакомпаниям как региональный самолет.

Энергетика «Газпром» снизил поставки газа через Opal «Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.

Технологии Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.

Происшествия Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Политика Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Экономика Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.

Фигурное катание Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.

Спорт Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Футбол Перед возобновлением АПЛ вышел новый выпуск программы «Ставка тура» Пятый тур чемпионата Англии стартует встречей между "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед", которая пройдет на стадионе "Энфилд".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Происшествия Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Политика Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».

Экономика Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет «Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

Политика Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.

Армия и оружие Эсминец США без разрешения Китая вошел в воды Парасельских островов В КНР заявили о неоспоримых суверенных правах на острова в Южно-Китайском море и близлежащие акватории Ракетный эсминец американской армии без разрешения правительства Китая вошел в территориальные воды Парасельских островов, сообщило китайское Минобороны.