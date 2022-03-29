На фоне кризиса вокруг Украины, который привел к первым волнам продовольственного кризиса в мире, хранилища Индии переполнены зерном, а фермеры страны готовятся к еще одному рекордному урожаю, сообщает Bloomberg.
Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.
Инициатива появилась вскоре после обвала стоимости депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже (LSE) на фоне новостей о санкциях против России, после которого LSE 3 марта остановила торги бумагами 27 российских компаний.
"Ожидаем ответа на наш последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов", - указал он.