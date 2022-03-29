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Индия стала одним из ведущих производителей зерна в мире

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Сельское хозяйство Индии смогло найти положительные стороны в дефиците зерна в мире.
Banki Loans
На фоне кризиса вокруг Украины, который привел к первым волнам продовольственного кризиса в мире, хранилища Индии переполнены зерном, а фермеры страны готовятся к еще одному рекордному урожаю, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru
Ожидается, что в 2022-2023 годах страна поставит на мировой рынок 12 миллионов тонн зерна.
Lenta.ru
Сокращение предложения и рост цен на зерно из основных стран-экспортёров впервые за многие годы сделали индийскую пшеницу конкурентоспособной.
Евразия Daily

Подробнее о событии

Индия стала одним из ведущих мировых производителей зерна
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Bloomberg: Индия выиграла от мирового дефицита пшеницы из-за событий на Украине
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