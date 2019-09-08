Политика
Российская газетаИндия внесла аванс за российские комплексы С-400
Россия поставит Индии комплексы С-400 строго по графику. Об этом накануне сообщил курирующий в правительстве РФ военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, индийская сторона уже внесла аванс по контракту, и поставки пройдут "в строгом соответствии с графиком".
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Политика
Украина выразила протест из-за выборов в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:23
Футбол
Матч с Самедовым и Павлюченко собрал аншлаг в любительской лиге
Евро-футбол.ру 03:29
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Единоборства
Порье намекнул на завершение карьеры после поражения от Хабиба
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье намекнул, что может завершить карьеру, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:24
Происшествия
В Ялте два человека утонули в шестибалльный шторм
Два человека утонули и один пропал без вести во время сильного шторма, который обрушился сегодня на Ялту.
Российская газета 08:26
Политика
Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина
Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Политика
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Политика
«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией
Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Общество
В горах под Сочи выпал первый снег
Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.
Российская газета 05:44
Общество
Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса»
Ранее Рогозин в Twitter Роскосмоса поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстриров запись своим фото в белой папахе.
ТАСС 03:37
Происшествия
В Курганской области пожилой мужчина умер на избирательном участке
90-летний мужчина умер на избирательном участке в Курганской области. Трагедия произошла 8 сентября в селе Луговском, пишет «Область 45».
REGNUM 04:25
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
ЛДПР лидирует на выборах в парламент Хабаровского края
После обработки десятой части протоколов, партия Владимира Жириновского набирает 54%.
Эхо Москвы 09:30
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Армия и оружие
В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов
В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.
Известия 10:10
Политика
К 15 часам явка по электронному голосованию составила 75%
«Явка на 15:00 электронного голосования - 75%», - сообщил Алексей Венедиктов. Сегодня москвичи должны выбрать членов городского парламента.
Информационный центр Правительства Москвы 09:22
Авто
Kia Seltos бьет рекорды по продажам в Индии
Anonsens 10:17
Происшествия
СК завёл дело на мать пропавшей в Вологодской области девочки
Следователи завели уголовное дело в отношении матери двухлетней девочки, которую два дня искали в Вологодской области.
RT на русском 08:58
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
Сегодня в Оренбургской области проходят выборы губернатора
1743.ru вчера в 22:00
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином
Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18