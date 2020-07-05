Коронавирус
ИА Красная ВеснаИндия вошла в тройку наиболее пострадавших от коронавируса стран
Индия, в которой выявлено почти 700 тыс. заболеваний COVID-19, вошла в тройку наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран, сместив Россию, сообщает Reuters.
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Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
ЕГЭ по русскому языку сдают пять тысяч выпускников в Бурятии
Улан-Удэ, 6 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Бурятии прошёл первый день Единого государственного экзамена по русскому языку.
REGNUM 04:07
Шоу-бизнес
В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей 04 июля в 09:23
Политика
В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
RT на русском 06:52
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Культура
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
Путешествия
Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян
Не исключено, что на этапе открытия авиасообщения с РФ отельеры предложат россиянам выгодные спецпредложения, чтобы быстрее восполнить дефицит туристов с других рынков и гарантировать загрузку своего номерного фонда.
РИА Новости 04:47
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
Футбол
Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко
Вести.Ru 05:21
Футбол
«Оренбург» еще не получил разрешение на матч с ЦСКА
Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин сообщил, что клуб пока не получил разрешение на матч с ЦСКА.
Нева Спорт 07:01
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Транспорт
ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
Что произойдет на втором этапе реформы ОСАГО Либерализация тарифов в ОСАГО в России началась с 2019 году — с тех пор в России для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки применяется тарифный коридор, установленный ЦБ.
РБК 07:20
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова.
Говорит Москва вчера в 10:16
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Политика
Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске
Президент России Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске.
ТАСС 03:49
Футбол
«Динамо» закрыли на базе до конца сезона
Спорт-Экспресс 06:35
Политика
Представитель «Талибана» опроверг сообщения о сговоре с Россией
Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
РИА Новости 05:47
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Происшествия
Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом
Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
Происшествия
В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
RT на русском 07:31
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
В ДНР задержали уроженца Донецка за причастность к серии подрывов
Сотрудники МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали уроженца Донецка, который подозревается в причастности к ряду подрывов на территории ДНР, а также попытке убийства полицейского.
Газета.Ru 04:56
Игры
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза
Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
Чемпионат вчера в 05:36
Экономика
Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%
ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка.
ТАСС 05:01
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском 04 июля в 22:16