Индия, в которой выявлено почти 700 тыс. заболеваний COVID-19, вошла в тройку наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран, сместив Россию, сообщает Reuters.

Индия вошла в тройку наиболее пострадавших от коронавируса стран

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