Индия подписала контракты с Россией на поставку вооружения и военной техники на 14,5 миллиарда долларов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

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Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд. Об этом рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает ТАСС.

Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд

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