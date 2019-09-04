Армия и оружие
Газета.RuИндия заказала у России оружия на $14,5 млрд
Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Индия подписала контракт с Россией на поставку вооружения и военной техники на 14,5 миллиарда долларов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.РИА Новости06:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Шоу-бизнес
Тарасов продает построенный с Бузовой загородный дом
Экс-супруг Ольги Бузовой — Дмитрий Тарасов, намерен продать роскошный загородный дом, строительство которого началось во время их совместной жизни.
Gazeta.SPb 06:39
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Происшествия
По факту гибели в Турции ребенка из России возбудили дело
В Архангельске следственные органы СКР возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки в бассейне турецкого отеля.
Российская газета 06:36
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Происшествия
Walmart в США сокращает продажу оружия и боеприпасов
Из-за случая в Эль-Пасо (штат Техас), где было расстреляно 48 человек в магазине Walmart, администрация торговой сети приняла решение сократить долю продаж оружия на американском рынке с 20% до 6-9%.
Красная весна вчера в 23:25
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Авто
Isuzu хочет организовать производство пикапов в РФ
Японский автоконцерн Isuzu хочет организовать производство своих пикапов в России после 2023 года.
Автоновости дня 01:50
Общество
The Economist обновил список самых комфортных городов мира
В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
РБК 04:09
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о ненужности Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин прокомментировал мнение некоторых лиц о том, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.
Lenta.ru 06:24
Общество
Новому директору «Водоканала Петербурга» поставили задачи в Смольном
ГУП «Водоканалу» поставлены задачи по строительству новых объектов и ремонту существующей инфраструктуры, которые «предстоит решать не за счет роста тарифов, который не должен превышать 3%, а благодаря взятому курсу на экономию затрат и повышение эффективности», подчеркивают в Смольном.
REGNUM 06:41
Авто
Тюнеры создали уникальный Ford Mustang GT Tickford Trans-Am
По заказу канадского гонщика Аллана Моффата — четырехкратного победителя чемпионата Австралии — тюнеры доработали Ford Mustang GT 2018, придав ему образ легендарного Ford Mustang BOSS 302 Trans-Am 1969.
SpeedMe 04:36
Здоровье
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Ранее Скворцова говорила, что Минздрав готов предложить производителю "Фризиума" восстановить регистрацию препарата в России, но зарегистрировать лекарство без заявления производителя министерство не может.
РИА Новости вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Прохору Шаляпину стало плохо после новости о смерти «возлюбленной»
Телепрограмма 02:46
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Здоровье
Ученые: физнагрузки работают как лекарство против рака
Ученые проанализировали образ жизни более чем 1 млн 400 тысяч мужчин и женщин из США и Европы.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Экономика
Глава ВТБ дал прогноз о сроках снижения ставки по ипотеке
Поручение по снижению ипотечной ставки до 8% дал правительству России президент Владимир Путин в конце февраля 2019 года.
РЕН ТВ 06:19
Политика
«Проект»: независимых кандидатов в Мосгордуму отказались пускать на выборы после опросов, показавших их победу
Власти Москвы решили не допускать до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов после того, как предварительные опросы, проведенные весной 2019 года, показали их лидерство и непопулярность провластных кандидатов.
Дождь 04:58
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Футбол
Манджукич и Джан не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
Стала известна заявка «Ювентуса» на групповой этап Лиги чемпионов. В список не попали полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич.
Спорт-Экспресс вчера в 15:38
Общество
В московском СИЗО поженились женщина и трансгендер
Росбалт вчера в 22:31
Кино
В театре назвали дату и место похорон актрисы Зинаиды Славиной
Прощание с актрисой состоится 6 сентября в театре. Зинаида Славина более 25 лет оставалась ведущей актрисой Театра на Таганке.
РБК 06:43
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Армия и оружие
Военные создали на Урале купол для защиты от дронов
Специалисты радиоэлектронной борьбы на полигонах в Свердловской и Челябинской областях в ходе учений создали невидимый купол для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.
News.ru 03:46