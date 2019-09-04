Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuИндия заказала у России оружия на $14,5 млрд

Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов

Индия подписала контракт с Россией на поставку вооружения и военной техники на 14,5 миллиарда долларов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости06:40

Подробнее о событии

Индия заказала у России оружия на 14,5 млрд долларов

Говорит Москва06:01

Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд

Коммерсантъ06:50

Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов

РИА Новости06:40

В ФСВТС назвали новый заказ Индии на российское оружие прорывом

RT на русском06:33

Индия заказала российское оружие на $14,5 млрд

Телеканал 360°06:18

В РФ назвали прорывом заказ Индией оружия на 14,5 миллиарда долларов

Московский Комсомолец06:56

Индия заказала у РФ оружие на $14,5 млрд

РЕН ТВ05:58
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Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
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Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Ведомости вчера в 22:23
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
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Тарасов продает построенный с Бузовой загородный дом

Экс-супруг Ольги Бузовой — Дмитрий Тарасов, намерен продать роскошный загородный дом, строительство которого началось во время их совместной жизни.
Gazeta.SPb 06:39
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В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Происшествия

По факту гибели в Турции ребенка из России возбудили дело

В Архангельске следственные органы СКР возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки в бассейне турецкого отеля.
Российская газета 06:36
Происшествия

На шахте в Донецке прогремел взрыв

Известия 05:32
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Происшествия

Walmart в США сокращает продажу оружия и боеприпасов

Из-за случая в Эль-Пасо (штат Техас), где было расстреляно 48 человек в магазине Walmart, администрация торговой сети приняла решение сократить долю продаж оружия на американском рынке с 20% до 6-9%.
Красная весна вчера в 23:25
Общество

Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике

РИА Новости 04:11
Авто

Isuzu хочет организовать производство пикапов в РФ

Японский автоконцерн Isuzu хочет организовать производство своих пикапов в России после 2023 года.
Автоновости дня 01:50
Общество

The Economist обновил список самых комфортных городов мира

В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
РБК 04:09
Происшествия

Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков

Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о ненужности Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин прокомментировал мнение некоторых лиц о том, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.
Lenta.ru 06:24
Общество

Новому директору «Водоканала Петербурга» поставили задачи в Смольном

ГУП «Водоканалу» поставлены задачи по строительству новых объектов и ремонту существующей инфраструктуры, которые «предстоит решать не за счет роста тарифов, который не должен превышать 3%, а благодаря взятому курсу на экономию затрат и повышение эффективности», подчеркивают в Смольном.
REGNUM 06:41
Авто

Тюнеры создали уникальный Ford Mustang GT Tickford Trans-Am

По заказу канадского гонщика Аллана Моффата — четырехкратного победителя чемпионата Австралии — тюнеры доработали Ford Mustang GT 2018, придав ему образ легендарного Ford Mustang BOSS 302 Trans-Am 1969.
SpeedMe 04:36
Здоровье

Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

Ранее Скворцова говорила, что Минздрав готов предложить производителю "Фризиума" восстановить регистрацию препарата в России, но зарегистрировать лекарство без заявления производителя министерство не может.
РИА Новости вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Прохору Шаляпину стало плохо после новости о смерти «возлюбленной»

Телепрограмма 02:46
Политика

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Здоровье

Ученые: физнагрузки работают как лекарство против рака

Ученые проанализировали образ жизни более чем 1 млн 400 тысяч мужчин и женщин из США и Европы.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Экономика

Глава ВТБ дал прогноз о сроках снижения ставки по ипотеке

Поручение по снижению ипотечной ставки до 8% дал правительству России президент Владимир Путин в конце февраля 2019 года.
РЕН ТВ 06:19
Политика

«Проект»: независимых кандидатов в Мосгордуму отказались пускать на выборы после опросов, показавших их победу

Власти Москвы решили не допускать до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов после того, как предварительные опросы, проведенные весной 2019 года, показали их лидерство и непопулярность провластных кандидатов.
Дождь 04:58
Политика

Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика

Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Футбол

Манджукич и Джан не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Стала известна заявка «Ювентуса» на групповой этап Лиги чемпионов. В список не попали полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич.
Спорт-Экспресс вчера в 15:38
Общество

В московском СИЗО поженились женщина и трансгендер

Росбалт вчера в 22:31
Кино

В театре назвали дату и место похорон актрисы Зинаиды Славиной

Прощание с актрисой состоится 6 сентября в театре. Зинаида Славина более 25 лет оставалась ведущей актрисой Театра на Таганке.
РБК 06:43
Общество

Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Армия и оружие

Военные создали на Урале купол для защиты от дронов

Специалисты радиоэлектронной борьбы на полигонах в Свердловской и Челябинской областях в ходе учений создали невидимый купол для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.
News.ru 03:46
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