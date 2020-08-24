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Lenta.ru
Lenta.ru

Индия захотела больше российского угля

Индия захотела увеличить экспорт из России коксующихся углей, антрацитов и пылеугольного топлива в несколько раз, до 40 миллионов тонн в год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, участвовавшие в заседании рабочих групп Госсовета.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
Газета.Ru

Индия готова закупать у РФ до 40 млн тонн коксующегося угля и антрацита в год

Газета.Ru01:57
Евразия Daily

Индия может оставить ЕС и Украину без антрацита и кокса из России

Евразия Daily05:17
REGNUM

Индия готова закупать у РФ практически весь экспортный коксующийся уголь

REGNUM03:16
Lenta.ru

Индия захотела больше российского угля

Lenta.ru07:51
ИА Красная Весна

Индия проявила большую заинтересованность к русским коксующимся углям

ИА Красная Весна00:24
ТАСС

«Ъ»: Индия готова закупать у России до 40 млн тонн коксующегося угля и антрацита в год

ТАСС21:59
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

Коммерсантъ18:31

Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Lenta.ru08:16
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Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфакс03:04
3

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Комитет по иностранным делам Европарламента заслушает Тихановскую

Европейский парламент опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что Комитет по иностранным делам ЕП во вторник проведет внеочередное заседание, на котором выступит Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах в Белоруссии.
Московский Комсомолец08:08
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