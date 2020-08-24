Индия захотела больше российского угля
Индия захотела увеличить экспорт из России коксующихся углей, антрацитов и пылеугольного топлива в несколько раз, до 40 миллионов тонн в год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, участвовавшие в заседании рабочих групп Госсовета.В источнике
С чего всё началось
У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся
У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии