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Lenta.ru
Lenta.ru

Индия захотела больше российского угля

Индия захотела увеличить экспорт из России коксующихся углей, антрацитов и пылеугольного топлива в несколько раз, до 40 миллионов тонн в год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, участвовавшие в заседании рабочих групп Госсовета.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Индия проявила большую заинтересованность к русским коксующимся углям

ИА Красная Весна00:24
Lenta.ru

Индия захотела скупить почти весь российский уголь

Lenta.ru10:18
REGNUM

Индия готова закупать у РФ практически весь экспортный коксующийся уголь

REGNUM03:16
Газета.Ru

Индия готова закупать у РФ до 40 млн тонн коксующегося угля и антрацита в год

Газета.Ru01:57
Московский Комсомолец

СМИ: Индия обсуждает крупные поставки российского угля

Московский Комсомолец10:38
ТАСС

«Ъ»: Индия готова закупать у России до 40 млн тонн коксующегося угля и антрацита в год

ТАСС21:59
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

Коммерсантъ18:31

В Совбезе Белоруссии попросили оппозиционеров покинуть страну

Любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель — ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический «патриотизм» вдруг вспыхивает, когда попросят.
В Совбезе Белоруссии попросили оппозиционеров покинуть страну
News.ru09:56
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге из резиденции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирался бежать из Дворца Независимости, он находится там вместе со своими детьми, заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Интерфаксвчера в 14:54
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МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч

Сенсорный моноблок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным экраном на базе отечественного процессора Baikal-M.
CNews06:54
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