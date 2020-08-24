Индия захотела больше российского угля

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Индия захотела увеличить экспорт из России коксующихся углей, антрацитов и пылеугольного топлива в несколько раз, до 40 миллионов тонн в год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, участвовавшие в заседании рабочих групп Госсовета.