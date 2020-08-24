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Lenta.ru
Lenta.ru

Индия захотела больше российского угля

Индия захотела увеличить экспорт из России коксующихся углей, антрацитов и пылеугольного топлива в несколько раз, до 40 миллионов тонн в год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, участвовавшие в заседании рабочих групп Госсовета.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъвчера в 18:31
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

СМИ: Индия обсуждает крупные поставки российского угля

Московский Комсомолецвчера в 10:38
Lenta.ru

Индия захотела скупить почти весь российский уголь

Lenta.ruвчера в 10:18
REGNUM

Индия готова закупать у РФ практически весь экспортный коксующийся уголь

REGNUMвчера в 03:16
Газета.Ru

Индия готова закупать у РФ до 40 млн тонн коксующегося угля и антрацита в год

Газета.Ruвчера в 01:57
ИА Красная Весна

Индия проявила большую заинтересованность к русским коксующимся углям

ИА Красная Веснавчера в 00:24
ТАСС

«Ъ»: Индия готова закупать у России до 40 млн тонн коксующегося угля и антрацита в год

ТАССвчера в 21:59
Коммерсантъ

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

Коммерсантъвчера в 18:31

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфаксвчера в 03:04
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известиявчера в 18:00
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Балтфлот и войска ЗВО на Балтийском море начали учения. Плановые

«Всего к участию в учении привлечено порядка 6 тысяч военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты», - сообщил руководитель учения командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
Фонтанка.Рувчера в 16:33

«Барселона» объявила цену Месси

Руководящий состав испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" наконец определился с ценником за форварда Лионеля Месси.
CT newsвчера в 08:31
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«Росморпорт» снова не нашел подрядчика на строительство терминала СПГ на Камчатке

Тендер "Росморпорта" на строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в Камчатском крае не состоялся во второй раз, потому что на него не было подано ни одной заявки, следует из данных портала госзакупок.
ПРАЙМвчера в 16:04

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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