На вопрос журналистов, стоит ли прислушиваться к сообщениям западных СМИ о том, что 9 мая российское руководство может принять какое-то решение по поводу специальной военной операции на Украине и даже может объявить мобилизацию в РФ, Песков сказал: "Нет, не стоит".
Вместе с подразделениями полка "Азов", в отношении боевиков которого в России возбуждено уголовное дело, на Украине в боевых действиях принимают участие израильские наемники, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил появления дополнительных актов к указу главы государства Владимира Путина о контрсанкциях, регулирующих наказание для россиян за неисполнение этого документа.
Ранее многие польские юристы указывали на тот факт, что размещение флага Украины на общественном транспорте польской столицы было осуществлено с нарушением правил, так как согласно закону, флаг иностранного государства должен демонстрироваться только наравне с флагом Польши.