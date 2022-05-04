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Индия захотела покупать российскую нефть по цене менее $70 за баррель

Индия, один из крупнейших импортеров нефти, продолжает закупать топливо из России вопреки международному давлению и рассчитывает на стоимость менее 70 долларов за баррель.
Lenta.ru
Индийские НПЗ купили более 40 миллионов баррелей российской нефти с конца февраля 2022 года.
Нефтегазовая вертикаль
Москва ищет возможность сохранить поставки в Индию — с запада через Балтийское море и по маршрутам из Дальнего Востока, которые станут более доступными летом.
Profinance.ru
В то же время, согласно сообщению агентства, сокращение европейского спроса на нефть из РФ оказывает серьезное давление на российскую нефтяную промышленность.
Finam.Ru

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СМИ: Индия хочет покупать российскую нефть за $70 за баррель
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