На вопрос журналистов, стоит ли прислушиваться к сообщениям западных СМИ о том, что 9 мая российское руководство может принять какое-то решение по поводу специальной военной операции на Украине и даже может объявить мобилизацию в РФ, Песков сказал: "Нет, не стоит".