Закупка и модернизация самолетов из России обойдется в более чем $984 млн. Су-30 МКИ будет закуплен у индийской компании Hindustan Aeronautics Limited по российской лицензии, сумма закупок составит $1,42 млрд.

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

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