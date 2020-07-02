Армия и оружие
Газета.RuИндия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
Закупка и модернизация самолетов из России обойдется в более чем $984 млн. Су-30 МКИ будет закуплен у индийской компании Hindustan Aeronautics Limited по российской лицензии, сумма закупок составит $1,42 млрд.
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Общество
Полиция в США ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле
Напомним, что в «автономную зону» входят зачинщики протестов против расизма и насилия со стороны полицейских.
Общественная служба новостей вчера в 22:19
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском 13:54
Общество
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
«Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 16:18
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Общество
Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
RT на русском 16:14
Общество
Саратов отметил салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»
Салютом отметили в Саратове присвоение городу почетного звания «Город трудовой доблести».
Известия 15:39
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 10:26
Хоккей
Кожевников нашел виновных в ведении жесткого потолка зарплат в КХЛ
Бывший хоккеист Александр Кожевников назвал виновных в ведении жесткого потолка зарплат в КХЛ со следующего сезона.
ProstoProSport 05:46
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Футбол
Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0 (2-й тайм)
Футболисты «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем команд в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 15:31
Путешествия
Холдинг 1МI выпустил новый блог о проблемах туристической отрасли
Основные проблемы заключаются в том, что россияне не смогут позволить зарубежный отдых, да и границы еще закрыты, а путешествия по стране подорожали в несколько раз.
Ньюс-НН 03:45
Хоккей
Омский «Авангард» может покинуть ещё один легионер
Омск здесь 03:44
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Происшествия
МАГАТЭ поставили в известность об инциденте на ядерном объекте в Иране
Как сообщил ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, один из строящихся навесов на ядерном объекте в городе Натанз был поврежден из-за инцидента, жертв в результате происшествия нет.
ТАСС 14:46
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
Интернет
В Голландии представлена неблокируемая торрент-сеть
Профессор Делфтского технологического университета (Голландия) Йохан Пувелсе заявил о разработке торрент-клиента Tribler для неблокируемой торрент-сети.
МедиаПоток 30 июня в 06:14
Футбол
Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба
Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja.
Спорт-Экспресс 11:36
Футбол
Если бы не Зобнин, «Спартак» мог бы отыграться. Колонка Аленичева
Думаю, если бы не красная карточка Зобнину, «Спартак» вполне мог отыграться.
Спорт-Экспресс 06:55
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев купил место на кладбище для живой супруги
Шоумен Гоген Солнцев выбрал место, где будет покоиться его пожилая супруга Екатерина Терешкович. Об этом сообщило издание «Собеседник».
Телеканал 360° 13:15
Авто
Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс 06:18
Игры
Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
Путешествия
Летний турсезон в России продлится до ноября из-за коронавируса
Летний туристический сезон в России продлится до октября-ноября из-за ситуации с коронавирусом.
DP.RU 29 июня в 07:57