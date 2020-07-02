Закупка и модернизация самолетов из России обойдется в более чем $984 млн. Су-30 МКИ будет закуплен у индийской компании Hindustan Aeronautics Limited по российской лицензии, сумма закупок составит $1,42 млрд.

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

Общество ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя «Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении. 19

Общество Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве «В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС. 1K

Общество В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется. 55

Хоккей Кожевников нашел виновных в ведении жесткого потолка зарплат в КХЛ Бывший хоккеист Александр Кожевников назвал виновных в ведении жесткого потолка зарплат в КХЛ со следующего сезона.

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 631

Футбол Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0 (2-й тайм) Футболисты «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем команд в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Путешествия Холдинг 1МI выпустил новый блог о проблемах туристической отрасли Основные проблемы заключаются в том, что россияне не смогут позволить зарубежный отдых, да и границы еще закрыты, а путешествия по стране подорожали в несколько раз. 1

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 39

Политика ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства. 394

Происшествия МАГАТЭ поставили в известность об инциденте на ядерном объекте в Иране Как сообщил ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, один из строящихся навесов на ядерном объекте в городе Натанз был поврежден из-за инцидента, жертв в результате происшествия нет.

Интернет В Голландии представлена неблокируемая торрент-сеть Профессор Делфтского технологического университета (Голландия) Йохан Пувелсе заявил о разработке торрент-клиента Tribler для неблокируемой торрент-сети. 10

Футбол Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja.