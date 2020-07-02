Армия и оружие
Газета.RuИндия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
Закупка и модернизация самолетов из России обойдется в более чем $984 млн. Су-30 МКИ будет закуплен у индийской компании Hindustan Aeronautics Limited по российской лицензии, сумма закупок составит $1,42 млрд.
Читать в источнике
Оценить76
с чего всё началось
Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.РИА Новости09:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму почти в миллиард долларов
Комсомольская правда11:40
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
RT на русском 10:25
Спорт
World Athletics отложила дело о нейтральном статусе российских атлетов
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до заседания совета, который пройдет в конце июля, сообщается на сайте World Athletics.
РИА Новости 09:53
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Evo-rus.com 09:08
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Политика
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в 2014 году говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 10:32
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
ВладТайм вчера в 15:47
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 10:39
Экономика
«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 08:53
Политика
В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:37
Футбол
«Интер» объявил о переходе Ашрафа Хакими из «Реала»
РИА Новости 10:37
Общество
В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском 08:27
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Футбол
В РФС объяснили отсутствие видеоарбитра на матче «Спартака»
Российский футбольный союз (РФС) принял решение о проведении матча 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Тамбовом» без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РБК 11:53
Шоу-бизнес
Харламов назвал истинную причину развода с Кристиной Асмус
Известный российский шоумен, резидент Comedy Club Гарик Харламов на своей странице решил прокомментировать информацию, появляющуюся в Интернете по поводу его бракоразводного процесса с Кристиной Асмус.
Inc-news.ru 10:41
Шоу-бизнес
Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова
ФАН 30 июня в 22:47
Общество
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
Интернет
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
Ко всему прочему, пользователи мессенджера теперь могут выделять появление значка видеозвонка в группе не более восьми человек.
Evo-rus.com 08:57
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета 09:11
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Внеплановое обновление Windows 10 появилось за две недели до стандартного, которое должно появиться 14 июля.
Evo-rus.com 01:41
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Религия
Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ
Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом опальный схиигумен Сергий (Романов) выдвинул Екатеринбургской епархии игумена Вениамина (Райникова) условие, при котором он будет присутствовать на церковном суде против него.
Lenta.ru 05:55
Происшествия
В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Исследователи смогли выяснить, что насекомые, которые существовали во времена динозавров, сильно похожи на современных насекомых по цвету и внешнему виду.
ToDay News Ufa 11:13