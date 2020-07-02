Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.

с чего всё началось

Закупка и модернизация самолетов из России обойдется в более чем $984 млн. Су-30 МКИ будет закуплен у индийской компании Hindustan Aeronautics Limited по российской лицензии, сумма закупок составит $1,42 млрд.

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

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