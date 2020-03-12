Политика

Lenta.ruLenta.ruИндонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Речь идет о контракте на поставку 11 самолетов на сумму более миллиарда долларов.
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Государственная корпорация Ростех сообщает о том, что в нашей стране разработаны специализированные экзоскелеты, призванные упростить условия труда в различных сферах.
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На этапе КМ по биатлону в Контиолахти состоится спринт у женщин

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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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