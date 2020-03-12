Политика
Lenta.ruИндонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Речь идет о контракте на поставку 11 самолетов на сумму более миллиарда долларов.
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Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Общество
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Политика
Казахстан запретил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Власти Казахстана приняли решение временно ограничить пересечение границы с Российской Федерацией и Киргизией по внутренним документам.
Общество
На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Первый случай смерти от коронавируса СOVID-19 зарегистрирован на Украине, сообщает УНИАН со ссылкой на украинский Минздрав.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Армия и оружие
США перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot
Соединенные Штаты перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot, их планируется развернуть через несколько дней, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса
Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
По результатам торгов на Московской бирже сегодня утром курс доллара снизился до 73 рублей, а евро — до 82-х.
Общество
В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Технологии
Российские экзоскелеты подходят для производств и медицины
Государственная корпорация Ростех сообщает о том, что в нашей стране разработаны специализированные экзоскелеты, призванные упростить условия труда в различных сферах.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Общество
Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
Собак, которые на сегодня находятся в пункте передержки животных (ППЖ) города Якутска, усыплять запрещено, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter.
Игры
PlatinumGames работает над новым движком для современных игр
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции.
Политика
Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе
Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что есть надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, и что в течение недели будет верифицирован список людей.
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Биатлон
На этапе КМ по биатлону в Контиолахти состоится спринт у женщин
В пятницу, 13 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится женский спринт.
Политика
Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках
Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, говорится в официальном сообщении союза.
Кино
Премьеру «Форсажа 9» переместят почти на год из-за коронавируса
Премьеру нового блокбастера и 9 части фильма «Форсаж» перенесут практически на год в связи с ситуацией с коронавирусом.
Футбол
Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020
Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.