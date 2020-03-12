Политика

Lenta.ruLenta.ruИндонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Речь идет о контракте на поставку 11 самолетов на сумму более миллиарда долларов.
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США отбирают у России господство в воздухе

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Bloomberg: Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей из РФ на $1,1 млрд

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«РИА Новости»: Россия пока не получала от Индонезии отказ от Су-35

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В России отреагировали на отказ Индонезии от истребителей из-за угроз США

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Легко не будет: поставки российского оружия стали серьёзно «бесить» США

REGNUM06:14
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:42, Ашберн
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Дни24 11 марта в 13:44
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Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса

Заражённые коронавирусом COVID-19 распространяют инфекцию 20-37 дней после возникновения первых симптомов.
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В России выписали 7 заболевших коронавирусом

Семь человек, находящихся на территории России, у которых ранее был диагностирован коронавирус, выписаны из больницы.
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Игрокам в Pokémon Go разрешили ловить покемонов не выходя из дома

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
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Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
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Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы

Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
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Авто

В России появилась базовая комплектация Skoda Karoq

Как сообщает пресс-служба российского офиса Skoda, у дилеров марки для заказа доступна базовая модификация кроссовера Skoda Karoq, которая получила название Active.
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Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Акции Сбербанка на Мосбирже растут более чем на 11%

Ранее на этой неделе акции Сбербанка падали более чем на 20%. К 14:46 мск акции Сбербанка росли на 11,53%, до 196,19 руб.
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Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
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В Челябинске убита женщина, 30 лет выдававшая себя за мужчину

Челябинск, 13 марта 2020, 13:02 — REGNUM В Челябинске зверски убита местная жительница, которая 30 лет выдавала себя за мужчину.
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Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
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«Уральские авиалинии» отменили около 30 рейсов из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменили порядка 30 международных рейсов из России в Италию, Испанию, Германию, Францию, Израиль и Индию из-за угрозы распространения коронавируса.
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АПЛ приостановлена из-за коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:59
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Песков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.
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Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

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Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
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Политика

Украина ограничила работу ряда пунктов пропуска через границу

Кабмин Украины временно остановил работу ряда пунктов пропуска через государственную границу и пешеходного сообщения, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:13
Транспорт

РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса

"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Газета.Ru 07:25
Финансы

Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар

Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
URA.Ru 00:38
Спорт

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
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Минтруд пояснил порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет

Выплата устанавливается на год. Начисляться средства будут с 1 января 2020 года.
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В Правительстве Иркутской области проведены кадровые перестановки

С 16 марта 2020 года исполняющим обязанности Председателя Правительства Иркутской области назначен Константин Зайцев, руководивший Федеральной налоговой службой по Иркутской области.
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На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
РИА Новости 08:23
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В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 11 марта в 16:31
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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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