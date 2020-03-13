с чего всё началось

Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg. Сумма сделки составляла более миллиарда долларов. Помимо этого, Джакарта отказалась от покупки у Китая военно-морских патрульных катеров на 200 миллионов долларов.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Финансы Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности Аналитики из агентства "Национальные кредитные рейтинги" подготовили отчет, в котором сообщили, что более 60 российских регионов в этом году могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.

Технологии Создатель VR-устройств Magic Leap ищет новых инвесторов В настоящий момент ведущими инвесторами Magic Leap являются Alibaba и Google, но интерес к фирме уже успели проявить и разные венчурные фонды.

Здоровье Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом Ситуация с коронавирусом в США будет существенно ухудшаться, заявил в среду глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.

Гаджеты Опубликован список самых подделываемых смартфонов Самым часто подделываемым смартфоном в 2019 году оказался iPhone 8. За ним следуют Samsung W2018 и W2019, дальше – iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+, рассказывает ixbt.com.

Технологии Процессоры AMD Ryzen 3000 подешевели на 25-50 долларов По условиям акции некоторые из наиболее популярных процессоров AMD серии Ryzen 3000 предложены со скидкой от 25 до 50 долларов.

Политика Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.

Футбол Отборочные матчи ЧМ-2022 перенесли из-за коронавируса Международная федерация футбольных ассоциаций решила отложить грядущие матча квалификации чемпионата мира 2022 года в Южной Америке из-за коронавируса, сообщает сайт ФИФА.

Футбол Блогер Савин открыто обвинил руководство «Зенита» в давлении Кокорин заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Зенит переврали Блогер заявил, что удаление ролика годовалой давности с указанием на имеющиеся в нём нарушения по рекламе случилось через сутки после выхода выпуска про Александра Кокорина, игрока "Сочи", принадлежащего санкт-петербургскому "Зениту".