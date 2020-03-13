Политика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg. Сумма сделки составляла более миллиарда долларов. Помимо этого, Джакарта отказалась от покупки у Китая военно-морских патрульных катеров на 200 миллионов долларов.
Читать в источнике
Комментировать325
с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на власти Индонезии, заставив отказаться от сделок по покупке 11 российских истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ11:55

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

РИА Новости14:00

Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей у России

Взгляд.ру10:48

Bloomberg: Индонезия под давлением США отказалась от покупки 11 истребителей Су-35

Коммерсантъ11:55

США вынудили Индонезию отказаться от контракта на российские истребители

REGNUM11:36

СМИ узнали об отказе Индонезии от покупки в РФ истребителей на $1 млрд

Говорит Москва11:33

Bloomberg: Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей из РФ на $1,1 млрд

ТАСС10:49

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Lenta.ru12:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Шоу-бизнес

От парализованного актера Алексея Янина съехала жена

36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Московский Комсомолец 11:15
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости 15:03
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Финансы

Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности

Аналитики из агентства "Национальные кредитные рейтинги" подготовили отчет, в котором сообщили, что более 60 российских регионов в этом году могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Московский Комсомолец 18:12
Музыка

Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
ТАСС 11:11
Хоккей

«Американцы в панике»: жена Овечкина оценила ситуацию с коронавирусом в США

Вести.Ru 17:38
Технологии

Создатель VR-устройств Magic Leap ищет новых инвесторов

В настоящий момент ведущими инвесторами Magic Leap являются Alibaba и Google, но интерес к фирме уже успели проявить и разные венчурные фонды.
OAnews 06:30
Финансы

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
ТАСС 04:45
Здоровье

Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в США будет существенно ухудшаться, заявил в среду глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.
РИА Новости 00:18
Гаджеты

Опубликован список самых подделываемых смартфонов

Самым часто подделываемым смартфоном в 2019 году оказался iPhone 8. За ним следуют Samsung W2018 и W2019, дальше – iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+, рассказывает ixbt.com.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:06
Технологии

Процессоры AMD Ryzen 3000 подешевели на 25-50 долларов

По условиям акции некоторые из наиболее популярных процессоров AMD серии Ryzen 3000 предложены со скидкой от 25 до 50 долларов.
iXBT.com 18:52
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:49
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в сериале «Сваты-7»

Знаменитость многосерийного юмористического проекта «Сваты» Людмила Артемьева не появится в продолжении полюбившейся ленты.
ГлобалМСК.ру 10 марта в 15:11
Кино

Джонни Деппа показали в образе Джокера

Piter.tv 08:35
Футбол

Отборочные матчи ЧМ-2022 перенесли из-за коронавируса

Международная федерация футбольных ассоциаций решила отложить грядущие матча квалификации чемпионата мира 2022 года в Южной Америке из-за коронавируса, сообщает сайт ФИФА.
Мойка78 16:34
Футбол

Три игрока «Лестера» изолированы из-за симптомов коронавируса

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс рассказал, что у трех футболистов "лис" обнаружены симптомы коронавируса:У нескольких наших футболистов проявились признаки коронавируса.
Soccer.ru 10:44
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 11:18
Происшествия

В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина

Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:45
Происшествия

Первый в крае больной коронавирусом помещен в больницу Краснодара

Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице Краснодара существует всего шесть аппаратов искусственного дыхания, которые позволяют в лечении больных коронавирусом.
Российская газета 14:23
Футбол

Блогер Савин открыто обвинил руководство «Зенита» в давлении

Кокорин заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Зенит переврали Блогер заявил, что удаление ролика годовалой давности с указанием на имеющиеся в нём нарушения по рекламе случилось через сутки после выхода выпуска про Александра Кокорина, игрока "Сочи", принадлежащего санкт-петербургскому "Зениту".
SM News 08:36
Армия и оружие

Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса

«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Городовой 03:59
Кино

Фото: стартовали съёмки кинокомикса Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Лос-Анджелес, США, 13 марта 2020, 01:01 — REGNUM В сеть выложили первые кадры со съёмок предстоящего кинокомикса студии Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец».
REGNUM 18:01
Происшествия

В Брянске при получении взятки задержан чиновник

По данным телеканала, Сенокос был задержан при получении взятки. Сам момент взятки контролировался и фиксировался правоохранителями.
RuNews24.ru 16:33
Общество

Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:31
Финансы

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru 17:03
Гаджеты

MacBook на процессоре Apple может выйти в конце 2020 года

Несколько недель аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) со ссылкой на собственный источник заявил, что Apple готовит первый ноутбук Apple на собственном процессоре ARM.
The GEEK 09:26
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить

Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Inc-news.ru 10 марта в 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Индонезия
Государство в Азии
Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное