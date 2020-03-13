Политика
РИА НовостиBloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg. Сумма сделки составляла более миллиарда долларов. Помимо этого, Джакарта отказалась от покупки у Китая военно-морских патрульных катеров на 200 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на власти Индонезии, заставив отказаться от сделок по покупке 11 российских истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Коммерсантъ11:55
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Политика
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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
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Происшествия
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Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
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Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом
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Опубликован список самых подделываемых смартфонов
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Процессоры AMD Ryzen 3000 подешевели на 25-50 долларов
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Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в сериале «Сваты-7»
Знаменитость многосерийного юмористического проекта «Сваты» Людмила Артемьева не появится в продолжении полюбившейся ленты.
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Футбол
Отборочные матчи ЧМ-2022 перенесли из-за коронавируса
Международная федерация футбольных ассоциаций решила отложить грядущие матча квалификации чемпионата мира 2022 года в Южной Америке из-за коронавируса, сообщает сайт ФИФА.
Футбол
Три игрока «Лестера» изолированы из-за симптомов коронавируса
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс рассказал, что у трех футболистов "лис" обнаружены симптомы коронавируса:У нескольких наших футболистов проявились признаки коронавируса.
Политика
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Происшествия
В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина
Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Происшествия
Первый в крае больной коронавирусом помещен в больницу Краснодара
Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице Краснодара существует всего шесть аппаратов искусственного дыхания, которые позволяют в лечении больных коронавирусом.
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Блогер Савин открыто обвинил руководство «Зенита» в давлении
Кокорин заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Зенит переврали Блогер заявил, что удаление ролика годовалой давности с указанием на имеющиеся в нём нарушения по рекламе случилось через сутки после выхода выпуска про Александра Кокорина, игрока "Сочи", принадлежащего санкт-петербургскому "Зениту".
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса
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Кино
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Лос-Анджелес, США, 13 марта 2020, 01:01 — REGNUM В сеть выложили первые кадры со съёмок предстоящего кинокомикса студии Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Происшествия
В Брянске при получении взятки задержан чиновник
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Общество
Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса
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Финансы
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Гаджеты
MacBook на процессоре Apple может выйти в конце 2020 года
Несколько недель аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) со ссылкой на собственный источник заявил, что Apple готовит первый ноутбук Apple на собственном процессоре ARM.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
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