с чего всё началось

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Речь идет о контракте на поставку 11 самолетов на сумму более миллиарда долларов.

Авто Hyundai анонсировала новую Elantra Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.

Финансы Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года В США торги бирж закрылись падением индексов на более 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой н данные торгов.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Экономика Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Политика Мосгордума приняла поправки в Конституцию Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.

Происшествия Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии В среду Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова.

Политика Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.

Политика Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс практически не общались с членом бразильской делегации, у которого был обнаружен коронавирус, необходимости в их тестировании нет, сообщает Белый дом.

Общество Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.

Политика Захарова оценила начало судебного процесса по делу MH17 Россия скептически отнеслась к представленным в суде доказательства о ее причастности к сбитому МН17 / Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности РФ не имеют никаких оснований По словам представителя МИД РФ, сторона обвинения "бесцеремонно" форсирует рассмотрение дела.