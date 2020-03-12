Политика
Lenta.ruИндонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Речь идет о контракте на поставку 11 самолетов на сумму более миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на власти Индонезии, заставив отказаться от сделок по покупке 11 российских истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Коммерсантъ11:55
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