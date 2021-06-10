Бали откроется для россиян в августе. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи. По словам политика, в ближайшее время власти страны намерены привить всех жителей острова, чтобы он стал максимально безопасным для туристов.

Известия 17:01