Индонезия планирует в августе 2021 года открыть Бали для российских туристов
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Власти Индонезии рассматривают возможность открыть курортный остров Бали для российских туристов уже в августе 2021 года. Об этом сообщил министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи.В источнике
С чего всё началось
«Мы сможем пригласить всех россиян на Бали в августе»
Бали откроется для россиян в августе. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи. По словам политика, в ближайшее время власти страны намерены привить всех жителей острова, чтобы он стал максимально безопасным для туристов.
Известия17:01