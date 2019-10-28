Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансИндонезия шокировала рынок никеля запретом на экспорт руды

Индонезия, крупный поставщик никелевой руды, сняла запрет на экспорт руды в 2017 г. Планировалось, что экспорт будет ограничен снова в 2022 г.
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News.ru28 октября в 10:10
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В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
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WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
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Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам

Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ряд ведомств проработал идеи по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.
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В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз

Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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