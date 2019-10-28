Экономика
Вести.ФинансИндонезия шокировала рынок никеля запретом на экспорт руды
Индонезия, крупный поставщик никелевой руды, сняла запрет на экспорт руды в 2017 г. Планировалось, что экспорт будет ограничен снова в 2022 г.
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Общество
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников.
RT на русском вчера в 09:09
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок вчера в 09:59
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Футбол
Василий Уткин: «Успех Аршавина на телевидении в том, что он органичен»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин уже добился заметного успеха на телевидении.
78.ru вчера в 07:28
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00
Армия и оружие
В России тысячи военных подняли по тревоге
9111.ru вчера в 03:37
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции
В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Газета.Ru вчера в 14:29
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество
Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии
Газета.Ru вчера в 09:31
Хоккей
Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»
На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru вчера в 12:15
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Наргиз дала «пьяный» концерт в Уссурийске
Владивосток-Новости вчера в 21:52
Хоккей
Хет-трик Радулова принес «Далласу» победу над «Миннесотой»
ProstoProSport 00:08
Общество
Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам
Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ряд ведомств проработал идеи по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.
Газета.Ru вчера в 11:13
Хоккей
«Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова
Газета.Ru вчера в 22:01
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Газета.Ru вчера в 11:29
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
РИА Новости вчера в 15:58
Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
ТАСС вчера в 21:59
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Теннис
Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
GoTennis.ru вчера в 16:48
Происшествия
Суд арестовал убившего сослуживцев солдата Шамсутдинова
Inkazan 28 октября в 04:21
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
Политика
В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Донбассе
Государственные Вести вчера в 07:21
Армия и оружие
ВВС США собрались использовать российские Ми-24 на своих учениях
Военно-воздушные силы (ВВС) США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить им вертолеты российского производства Ми-24 для учений по противодействию воздушным силам потенциального противника.
Известия 00:57