Футбол
Евро-футбол.руИнфантино: «Ситуация с расизмом в Италии не улучшается»
Ситуация с расизмом в Италии не улучшается, и это серьёзно. Нам нужно идентифицировать расистов и выбрасывать их со стадионов.
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Расизма и любой дискриминации не должно быть в футболе. В Италии ситуация с каждым годом все ухудшается и ухудшается, и это очень серьезно. Нужно выявлять идиотов и выкидывать их со стадионов. Нам необходимо объединится в борьбе с этой ужасной вещью.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
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Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
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Телепрограмма 03:19
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Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
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Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
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Дружбу с Китаем сочли невыгодной для России
У дружбы России и Китая отсутствует экономический смысл, поскольку Китай в действительности не рассматривает никакую страну в качестве равноценного партнера.
Lenta.ru 07:13