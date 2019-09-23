Расизма и любой дискриминации не должно быть в футболе. В Италии ситуация с каждым годом все ухудшается и ухудшается, и это очень серьезно. Нужно выявлять идиотов и выкидывать их со стадионов. Нам необходимо объединится в борьбе с этой ужасной вещью.

Ситуация с расизмом в Италии не улучшается, и это серьёзно. Нам нужно идентифицировать расистов и выбрасывать их со стадионов.

Инфантино: «Ситуация с расизмом в Италии не улучшается»

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