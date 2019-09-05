Футбол

ЧемпионатЧемпионатИнфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета. Встреча Путина и Инфантино состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
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Дюков: футбольная школа во Владивостоке – проект РФС и ФИФА

Чемпионат00:44

ФИФА и РФС намерены создать футбольную школу во Владивостоке

Российская газета00:03

Дюков: футбольная школа во Владивостоке станет совместным проектом РФС и ФИФА

ТАССвчера в 22:03

Президент ФИФА Инфантино обещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

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Инфантино предложил Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

Sports.ruвчера в 11:59

Президент ФИФА пообещал Путину построить футбольную школу во Владивостоке

Матч ТВвчера в 10:20

Президент ФИФА пообещал открыть футбольную школу во Владивостоке

РИА Новостивчера в 09:46
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
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Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
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В Сеть попала база данных c 419 млн номеров пользователей Facebook

В Сети была опубликована база данных с 419 млн ученых записей с номерами телефонов, некоторые из них также содержали имена, пол и страну проживания.В последние годы социальная сеть Facebook регулярно попадает в скандалы, связанные с утечкой личной информации пользователей.
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Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17

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Стала известна дата премьеры сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт»

Главную роль расхитительницы гробниц Лары Крофт вновь исполнит Алисия Викандер.
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В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

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Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера

Ученые надеются создать топологические защищенные и масштабируемые кубиты.
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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

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МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии

Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
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Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
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Против Абызова возбудили третье уголовное дело

Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.
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Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
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Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%

Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
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Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
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Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

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Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю может быть воплощен в жизнь.
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Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
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