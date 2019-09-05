Футбол
ЧемпионатИнфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета. Встреча Путина и Инфантино состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
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Президент ФИФА Инфантино обещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
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