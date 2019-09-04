Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета. Встреча Путина и Инфантино состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

Политика Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

Экономика Пенсионный фонд объяснил идею изменения выплат накопительной пенсии Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило, что ПФР предложил изменить механизм определения выплаты накопительной части пенсии.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.

Экономика Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.

Политика Путин пошутил про предельный возраст президента Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Здоровье В Минздраве назвали основные факторы развития рака Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.

Единоборства Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242 Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Авто Toyota до 2028 года вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге Все средства направят на модернизацию производственных мощностей Концерн Toyota до 2028 года инвестирует в свой петербургский завод 20 млрд рублей.

Авто Новый кроссовер Geely Atlas Pro вышел в продажу Автомобиль уже доступен у официальных дилеров марки в Китае под именем Boyue Pro, а в России новинка появится несколько позже под названием Atlas Pro.

Происшествия Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.

Политика В Петербурге подвели итоги подготовки к выборам губернатора В Ассоциации «Гражданский контроль» считают, что избирательная кампания выборов губернатора Санкт-Петербурга прошла в соответствии с планами и с минимальным количеством нарушений.

Политика Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.

Происшествия Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.

Транспорт Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.

Общество Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.

Происшествия Против Абызова возбудили третье уголовное дело Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.

Политика Путин проводит встречу с Медведчуком на полях ВЭФ Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Армия и оружие Американские фрегаты сделают из Украины морскую державу Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота".

Экономика Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.

Экономика В Германии появились новые признаки скорой рецессии В июле количество заказов на промышленные товары снизилось в Германии на 5,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года, эксперты видят в этом еще один признак возможной рецессии.