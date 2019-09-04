Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета. Встреча Путина и Инфантино состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

Происшествия В Ленинградской области поезд столкнулся с легковым автомобилем В начале августа в Кабанском районе Бурятии из-за столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом погибли водитель машины и два пассажира.

Экономика Центробанк разработал требования к объединению полисов ОСАГО и каско Банк России разработал требования к договорам, которые позволяют включать риски по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско) в полис ОСАГО.

Общество В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.

Армия и оружие ВВС США хотят приобрести пусковые установки, копирующие С-300 Портал «Уорзон» сообщил о намерении ВВС США приобрести две транспортно-пусковые установки, которые внешне и по техническим характеристиками напоминают российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2.

Политика Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

Шоу-бизнес Микки Рурк шокировал фанатов новым лицом после пластической операции Недавно Микки Рурк блестнул в телешоу новым лицом после очередной операции, причём в буквальном смысле.

Политика Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».

Политика США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.

Происшествия Найдено место крушения СУ-25 в Ставропольском крае Военно-следственная группа, которая совершала облёт территорий, нашла место падения СУ-25, который потерпел крушение в Ставропольском крае.

Шоу-бизнес Ханна и Пашу перестали скрывать имя дочери Певица Ханна 4 сентября прошлого года впервые стала мамой, подарив мужу — директору лейбла Black Star Павлу Курьянову — дочь.

Хоккей «Трактор» проиграл СКА в овертайме Сегодня во втором матче регулярного чемпионата на домашней арене «Трактор» в очень напряженной борьбе проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга (примечательно, что в тренерский штаб соперника входит Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер челябинского клуба).

Общество Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Происшествия Украинку убили во время секса в Турции Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.

Политика Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Баскетбол Сборная России проиграла команде Аргентины на Кубке мира по баскетболу Сборная России проиграла команде Аргентины в заключительном матче первого группового этапа Кубка мира по баскетболу.

Политика Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.

Экономика Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.

Общество Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.

Политика Соловьев предрек Украине новые войны На Украине в ближайшие годы начнутся еще несколько войн, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы на «России 1». На это обратили внимание ряд украинских изданий, в частности, сайт «Обозреватель».

Гаджеты Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.