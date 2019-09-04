Футбол
ЧемпионатИнфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета. Встреча Путина и Инфантино состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
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США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.
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Военно-следственная группа, которая совершала облёт территорий, нашла место падения СУ-25, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
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Политика
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Экспресс газета 06:30
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Сегодня во втором матче регулярного чемпионата на домашней арене «Трактор» в очень напряженной борьбе проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга (примечательно, что в тренерский штаб соперника входит Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер челябинского клуба).
Челябинский обзор 12:29
Общество
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В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина.
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Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии
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Космос
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Сборная России проиграла команде Аргентины на Кубке мира по баскетболу
Сборная России проиграла команде Аргентины в заключительном матче первого группового этапа Кубка мира по баскетболу.
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Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца
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Комсомольская правда 02:00
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Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
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Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях
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Lenta.ru 12:18
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Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.
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Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
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