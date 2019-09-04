Футбол
ЧемпионатИнфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета. Встреча Путина и Инфантино состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
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В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода
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Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
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Минтранс планирует отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров
Министерство транспорта России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров внутрироссийских транзитных рейсов.
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В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
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Лавров заявил об осложнении международных отношений
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Происшествия
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
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РИА Новости 01:25
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Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней
Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
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Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel
Персонаж Роберта Дауни-младшего Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel.
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Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Авто
Toyota выпустила обновлённый компактвэн Toyota Calya
Компания Toyota выпустила обновленную версию минивэна Calya. Фотографии новинки накануне появились в Сети.
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Huawei представила смартфоны Honor 20s и Honor Play 3
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Народная артистка РСФСР Нина Николаевна Ургант 4 сентября отметила свое 90-летие. Президент Владимирч Путин поздравил ее с юбилеем.
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Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил
Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей.
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В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали
В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
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Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли
В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.
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Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
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Названа сумма гонорара Хабиба Нурмагомедова за бой с Порье
Стала известна сумма гонорара чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за титульный бой с американцем Дастином Порье.
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Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
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Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
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Экономика
Глава ВТБ назвал риски идеи разрешить заемщикам выкупать долги
В конце августа в Минэкономразвития сообщили, что министерство в настоящее время прорабатывает в рабочем порядке предложения о наделении граждан возможностью в приоритетном порядке выкупить у банков просроченные долги.
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Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
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Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
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