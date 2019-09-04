Футбол

ЧемпионатЧемпионатИнфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета. Встреча Путина и Инфантино состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент ФИФА пообещал Путину построить футбольную школу во Владивостоке

Матч ТВвчера в 10:20

Инфантино предложил Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

Sports.ruвчера в 11:59

Инфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

Чемпионатвчера в 10:43

Президент ФИФА Инфантино обещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

Спорт-Экспрессвчера в 10:14

Президент ФИФА пообещал Путину построить футбольную школу во Владивостоке

Sportbox.RUвчера в 10:20

Президент ФИФА пообещал открыть футбольную школу во Владивостоке

РИА Новостивчера в 09:46

Путин познакомил Моди с Инфантино: Наш хороший друг

Life.ruвчера в 09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:56, Вашингтон
Политика

Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8

Российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, отметил, что Россия не против восстановления формата G8.
RT на русском 05:42
Экономика

Сбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф

Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября (сроку, до которого должны подключиться к СБП системно значимые банки), заявил 5 сентября глава банка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
REGNUM 01:27
Общество

В Москве отреставрировали более 1300 памятников архитектуры

Москва 24 08:11
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Шоу-бизнес

Ирена Понарошку разводится с мужем

Понарошку признавалась, что счастлива с мужем и готова даже стать матерью третьего ребенка.
Wday.ru 04:31
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

RT на русском 07:39
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Кино

Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Политика

Конте сформировал новое правительство Италии

РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия

Прогулочный катер затонул у берегов Крыма

Известия 08:14
Шоу-бизнес

Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало

Актуальные Новости 05:06
Здоровье

Что дает здоровью одно яблоко в день

MedikForum.ru 02:30
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Политика

Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:33
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Авто

Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей

Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
78.ru 07:21
Технологии

В России хотят создать единую систему учета интернет-пользователей

Станет ли со временем концепция интернет-учета интересов россиян законодательной инициативой – покажет время.
Регион online 06:05
Происшествия

Минобороны России засудили за выстрел из танка по своим

Lenta.ru 07:52
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Кино

Уилл Поултер получил главную роль в сериале «Властелин колец»

Вместе с Поултером в проекте может принять участие актриса Маркелла Кавена, она сыграет Тиру.
Дни24 08:20
Экономика

Власти назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Власти назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Рифей-Пермь вчера в 04:19
Политика

Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»

Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Политика

Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Культура

AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Здоровье

В Минздраве назвали причины повышенной смертности в зимний период

Повышение уровня смертности в зимний период могут вызывать перепады температуры, повышенная влажность и атмосферное давление, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов.
Ридус 05:31
Здоровье

В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Политика

Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

RT на русском 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное