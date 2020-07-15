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РИА НовостиРИА НовостиИнфантино: российские болельщики больше верят в сборную после ЧМ

Болельщики сборной России стали больше верить в команду после домашнего чемпионата мира-2018 и сильнее полюбили футбол, считает глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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Инфантино: «Перед ЧМ-2018 в России было много скептицизма, но потом стереотипы были опровергнуты»

Sport24.ru08:06

Инфантино отметил, что ЧМ-2018 положительно повлиял на российский футбол

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Импульс для развития: как ЧМ-2018 помог возродить легендарные «Лужники»

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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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