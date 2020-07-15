Болельщики сборной России стали больше верить в команду после домашнего чемпионата мира-2018 и сильнее полюбили футбол, считает глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Инфантино: российские болельщики больше верят в сборную после ЧМ

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