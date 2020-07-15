Коронавирус
РИА НовостиИнфантино: российские болельщики больше верят в сборную после ЧМ
Болельщики сборной России стали больше верить в команду после домашнего чемпионата мира-2018 и сильнее полюбили футбол, считает глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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Импульс для развития: как ЧМ-2018 помог возродить легендарные «Лужники»
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:16
Два года назад закончилась сказка «ЧМ-2018». Что изменилось в российском футболе за это время?
Областная газетавчера в 08:01
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Шоу-бизнес
Муж Сати Казановой пообещал отомстить ей за насмешку
Бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова призналась в одном из последних интервью, что супруг обещал ей отомстить за насмешку.
VSE42.RU 06:47
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
Экономика
Норвегия помогла России ликвидировать разлив топлива в Норильске
Норвежские специалисты помогли ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске, заявил посол Норвегии в России Руне Ресаланд.
Взгляд.ру 07:15
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России.
Коммерсантъ 12 июля в 08:14
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Политика
В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа
Общественная палата (ОП) Абхазии официально поприветствовала снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа.
Lenta.ru 02:01
Шоу-бизнес
44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши
Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Здоровье
Популярный овощ назвали эффективным средством при смертельной болезни
По мнению ученых, употребление огурцов является крайне эффективным для поддержания здоровья людей с диабетом.
Evo-rus.com 06:01
Авто
Bentley представила в России лимитированную версию седана Mulsanne
Британская компания Bentley представила на российском рынке седан Mulsanne из лимитированной серии 6.75 Edition от ателье Mulliner.
Известия 07:45
Авто
Бренд Aurus выпустит бюджетную модель
В настоящее время компания занимается разработкой новой платформы ЕМП-2 для авто Aurus сегмента E и D. Подобные автомобили будут оснащаться полностью электрическими и гибридными агрегатами.
Evo-rus.com 02:45
Политика
Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обстановка с коронавирусом в стране улучшается.
Известия 07:36
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 13 июля в 11:59
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции
Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Российская газета 06:16
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Общество
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 07:53
Авто
Volkswagen Polo стал самым затратным в обслуживании доступным седаном
Лидером по затратности моделей бюджетного B-сегмента признан седан Volkswagen Polo, оснащенный 1,6-литровым мотором с отдачей 106 л.с. Сумма затрат на него за пять лет эксплуатации в среднем составила 873,9 тысячи рублей или 14 565 рублей ежемесячно.
Picsnews.net 04:06
Происшествия
Экс-боец ММА был убит после вечеринки в честь своего 30-летия
Английский боец ММА Жаро Шепард был найден убитым в Лондоне после вечеринки в честь своего 30-летия, сообщает Evening Standard.
РИА Новости 07:02
Интернет
Google выпустила большое обновление Chrome
Компания Google выпустила новую версию фирменного браузера Chrome. В стабильной версии Chrome 84 предлагается несколько важных нововведений.
iXBT.com 07:26
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59
РБК вчера в 02:39
Шоу-бизнес
Дизайнер Гуляев показал 71-летнюю Пугачеву в молодежном наряде
Кутюрье продемонстрировал молодежный наряд 71-летней певицы.
ФАН 06:17
Экономика
Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии
Сумки Hermès были включены в индекс Knight Frank в конце 2019 года и стали самым инвестиционно-привлекательными предметом роскоши, продемонстрировав годовой рост цены на 13%.
РБК 00:00