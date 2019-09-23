Расизма и любой дискриминации не должно быть в футболе. В Италии ситуация с каждым годом все ухудшается и ухудшается, и это очень серьезно. Нужно выявлять идиотов и выкидывать их со стадионов. Нам необходимо объединится в борьбе с этой ужасной вещью.

Президент Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино призвал итальянские власти обратить внимание на проблему расизма на стадионах.

Инфантино высказался о проблеме расизма на итальянских стадионах

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