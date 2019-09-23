Футбол

RT на русскомRT на русскомИнфантино высказался о проблеме расизма на итальянских стадионах

Президент Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино призвал итальянские власти обратить внимание на проблему расизма на стадионах.
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Джанни Инфантино
Расизма и любой дискриминации не должно быть в футболе. В Италии ситуация с каждым годом все ухудшается и ухудшается, и это очень серьезно. Нужно выявлять идиотов и выкидывать их со стадионов. Нам необходимо объединится в борьбе с этой ужасной вещью.
— Джанни ИнфантиноГазета.Ru вчера в 18:23

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