Футбол
RT на русскомИнфантино высказался о проблеме расизма на итальянских стадионах
Президент Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино призвал итальянские власти обратить внимание на проблему расизма на стадионах.
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Расизма и любой дискриминации не должно быть в футболе. В Италии ситуация с каждым годом все ухудшается и ухудшается, и это очень серьезно. Нужно выявлять идиотов и выкидывать их со стадионов. Нам необходимо объединится в борьбе с этой ужасной вещью.
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Футбол
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РБК 11:14
Кино
Опубликован трейлер фильма Юрия Быкова «Сторож»
Piter.tv 07:56
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