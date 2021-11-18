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Инфекционист Малышев оценил необходимое число антител для защиты от COVID-19

Telegram-канал "Раньше всех
" со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что получить QR-код россияне смогут при условно-достаточном титре антител к коронавирусу в 350-500 Bau/мл.
Телепорт
Врач-инфекционист Николай Малышев выразил мнение, что титр антител в 500 Bau/мл может быть достаточным для защиты организма от коронавируса.
RT на русском
17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов гражданам, у которых имеется достаточный уровень антител к COVID-19.
Lenta.ru
При отказе предъявлять документ, посетителя могут не пустить даже при наличии QR-кода.
46ТВ

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Инфекционист Малышев заявил, что 500 антител Bau/мл достаточно для защиты от коронавируса
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